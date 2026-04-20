Выход из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино будет четырехполосным

Изменения в документацию по планировке территории для ТПУ «Девяткино» утверждено правительством Ленобласти. Корректировка касается выхода из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино с подключением к дороге Санкт-Петербург — Матокса в створе Гражданского проспекта.

На этом участке появится 555 метров новой четырехполосной городской магистрали с регулируемым движением.

«Речь идет о коротком по протяженности участке, но именно такие решения собирают движение в работающую систему, дают дополнительные связи и помогают разгрузить въезд в Мурино и Новое Девяткино», — отметил председатель комитета градостроительной политики области Игорь Кулаков.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленинградская область область получит из федерального бюджета свыше 117 миллиардов рублей модернизацию дорожной инфраструктуры. Кроме того губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил распределение субсидий муниципалитетам на ремонт дорог местного значения в рамках госпрограммы развития транспортной системы региона на ближайшие два года. Полный текст документа доступен по ссылке.

Более 200 аварий произошло на дорогах Ленобласти за выходные

В результате дорожных происшествия пострадали 16 человек.

В период с 17 по 19 апреля на дорогах Ленинградской области произошло 225 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает региональное управление ГАИ.

В результате 12 аварий пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Обошлось без летальных случаев.

В Петербурге за выходные зафиксировано 733 ДТП, в которых пострадал 31 взрослый и шесть детей. Информация о погибших не поступала.

Вам будет интересно
Иномарка сбила девятиклассника на электросамокате в Петербурге. Подросток в тяжелом состоянии
Школьника на электросамокате сбил водитель Honda на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга. Подросток получил тяжелые травмы. По данн...
20.04.2026
137

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

