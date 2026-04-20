Изменения в документацию по планировке территории для ТПУ «Девяткино» утверждено правительством Ленобласти. Корректировка касается выхода из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино с подключением к дороге Санкт-Петербург — Матокса в створе Гражданского проспекта.

На этом участке появится 555 метров новой четырехполосной городской магистрали с регулируемым движением.

«Речь идет о коротком по протяженности участке, но именно такие решения собирают движение в работающую систему, дают дополнительные связи и помогают разгрузить въезд в Мурино и Новое Девяткино», — отметил председатель комитета градостроительной политики области Игорь Кулаков.

Ленинградская область получит из федерального бюджета свыше 117 миллиардов рублей модернизацию дорожной инфраструктуры. Кроме того губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил распределение субсидий муниципалитетам на ремонт дорог местного значения в рамках госпрограммы развития транспортной системы региона на ближайшие два года.