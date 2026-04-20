Девять человек пострадали в массовом ДТП в Тосненском районе

Девять человек пострадали в массовом ДТП в Тосненском районе

Столкновение микроавтобуса Mercedes, грузовиков Sitrak и DAF, а также легковых автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе Ленинградской области.

Девять человек пострадали в массовом ДТП в Тосненском районе - Столкновение микроавтобуса Mercedes, грузовиков Sitrak и DAF, легковых автомобилей Renault Logan и C
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

По данным Аварийно-спасательной службы региона, пострадали 9 человек, двоих пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Тосно. Остальных медики осматривают на месте аварии. 

На месте работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. На участке организовали реверсивное движение, поскольку в сторону Гатчины идет ремонт полосы. 

Человек погиб при пожаре в Кингисеппе. Шестерых удалось спасти

Погибшего нашли после пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в Кингисеппе.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы из дома № 35. В первом подъезде на последнем этаже горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки в одной из комнат.

На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части Леноблпожспаса. К тушению также привлекли звено газодымозащитной службы.

Специалисты эвакуировали из подъезда шестерых взрослых. После ликвидации пожара в квартире обнаружили погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

