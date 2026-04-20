Столкновение микроавтобуса Mercedes, грузовиков Sitrak и DAF, а также легковых автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе Ленинградской области.

По данным Аварийно-спасательной службы региона, пострадали 9 человек, двоих пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Тосно. Остальных медики осматривают на месте аварии.

На месте работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. На участке организовали реверсивное движение, поскольку в сторону Гатчины идет ремонт полосы.