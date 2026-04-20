Гатчинский фестиваль «Литература и кино» выведут на новый уровень

Гатчинский фестиваль «Литература и кино» выведут на новый уровень

Глава Ленобласти Александр Дрозденко договорился с помощником Президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским о перезапуске фестиваля «Литература и кино» — и выводе его на новый уровень.

«Это особенный фестиваль. Здесь кино рождается из литературы — из книг, из историй, которые уже стали частью нашей культуры. Теперь делаем его вместе с Союзом писателей России и Союзом кинематографистов. Задача амбициозная — за несколько лет вывести фестиваль в число самых значимых и востребованных в стране». - поделился глава 47 региона.

Июньский фестиваль пройдёт в привычном формате, а полный перезапуск запланирован на 2027 год. В прошлом году на суд жюри и зрителей было представлено 54 конкурсных фильма, а также внеконкурсные показы, среди которых работы киностудии имени М. Горького. Первый же Российский кинофестиваль «Литература и кино» прошёл в Гатчине в 1995 году. 

Гатчина Александр Дрозденко Литература и кино Владимир Мединский
Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек

Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Число пострадавших в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области 20 апреля выросло до 13 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — передает ведомство.

Со слов виновника аварии, водителя грузовика «Шакман», у его автомобиля произошел отказ тормозной системы. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, столкновение микроавтобуса Mercedes, двух грузовиков, а также автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе 20 апреля.

Тосненский район авария

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Целый остров выгорел дотла в Финляндии
