Глава Ленобласти Александр Дрозденко договорился с помощником Президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским о перезапуске фестиваля «Литература и кино» — и выводе его на новый уровень.

«Это особенный фестиваль. Здесь кино рождается из литературы — из книг, из историй, которые уже стали частью нашей культуры. Теперь делаем его вместе с Союзом писателей России и Союзом кинематографистов. Задача амбициозная — за несколько лет вывести фестиваль в число самых значимых и востребованных в стране». - поделился глава 47 региона.

Июньский фестиваль пройдёт в привычном формате, а полный перезапуск запланирован на 2027 год. В прошлом году на суд жюри и зрителей было представлено 54 конкурсных фильма, а также внеконкурсные показы, среди которых работы киностудии имени М. Горького. Первый же Российский кинофестиваль «Литература и кино» прошёл в Гатчине в 1995 году.