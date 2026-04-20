Более ранний завтрак и длинный ночной перерыв в еде связаны с более низкой массой тела. К такому выводу пришли исследователи из Института глобального здравоохранения в Барселоне. Результаты работы опубликовали в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Ученые проанализировали данные более 7000 человек в возрасте от 40 до 65 лет и проследили, как менялся их вес в течение пяти лет.

Выяснилось, что у людей, которые ужинают раньше, завтракают в первой половине дня и не перекусывают между этими приемами пищи, индекс массы тела в среднем ниже.

Авторы исследования связывают это с циркадными ритмами – внутренними биологическими часами организма. По их оценке, питание в первой половине дня лучше совпадает с естественными процессами обмена веществ, что может помогать эффективнее сжигать калории и контролировать аппетит. При этом поздний завтрак и частые перекусы, наоборот, оказались связаны с более высоким индексом массы тела.

Отдельно исследователи отметили, что пропуск завтрака не дает такого же эффекта. У людей, которые практиковали интервальное голодание за счет отказа от утреннего приема пищи, значимого снижения веса не наблюдалось.

Авторы работы подчеркивают, что значение имеет не только состав рациона, но и время приема пищи. При этом для подтверждения прямой причинно-следственной связи, по их словам, нужны дополнительные исследования.