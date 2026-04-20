Ученые нашли неожиданный способ удерживать вес без строгих диет

Ученые нашли неожиданный способ удерживать вес без строгих диет

Более ранний завтрак и длинный ночной перерыв в еде связаны с более низкой массой тела. К такому выводу пришли исследователи из Института глобального здравоохранения в Барселоне. Результаты работы опубликовали в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Ученые проанализировали данные более 7000 человек в возрасте от 40 до 65 лет и проследили, как менялся их вес в течение пяти лет.

Выяснилось, что у людей, которые ужинают раньше, завтракают в первой половине дня и не перекусывают между этими приемами пищи, индекс массы тела в среднем ниже.

Авторы исследования связывают это с циркадными ритмами – внутренними биологическими часами организма. По их оценке, питание в первой половине дня лучше совпадает с естественными процессами обмена веществ, что может помогать эффективнее сжигать калории и контролировать аппетит. При этом поздний завтрак и частые перекусы, наоборот, оказались связаны с более высоким индексом массы тела.

Отдельно исследователи отметили, что пропуск завтрака не дает такого же эффекта. У людей, которые практиковали интервальное голодание за счет отказа от утреннего приема пищи, значимого снижения веса не наблюдалось.

Авторы работы подчеркивают, что значение имеет не только состав рациона, но и время приема пищи. При этом для подтверждения прямой причинно-следственной связи, по их словам, нужны дополнительные исследования.

Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек

Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.

Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек - Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.
Число пострадавших в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области 20 апреля выросло до 13 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — передает ведомство.

Со слов виновника аварии, водителя грузовика «Шакман», у его автомобиля произошел отказ тормозной системы. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, столкновение микроавтобуса Mercedes, двух грузовиков, а также автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе 20 апреля.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

