weather 10.1°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / Человек погиб при пожаре в Кингисеппе. Шестерых удалось спасти

Человек погиб при пожаре в Кингисеппе. Шестерых удалось спасти

Погибшего нашли после пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в Кингисеппе.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы из дома № 35. В первом подъезде на последнем этаже горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки в одной из комнат.

На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части Леноблпожспаса. К тушению также привлекли звено газодымозащитной службы.

Специалисты эвакуировали из подъезда шестерых взрослых. После ликвидации пожара в квартире обнаружили погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вам будет интересно
Внук написал бабушке записку с угрозой. А потом сгорел ее дом за 5 млн рублей во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе 24 октября задержан 25-летний житель Сертолово, подозреваемый в поджоге дома своей бабушки. Пожар уничтожил здание садоводства...
Теги

Кингисепп пожар Ленинградская область
Новости Происшествия Главное

Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек

Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.

Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.
Фото: МВД по СПб и ЛО

Число пострадавших в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области 20 апреля выросло до 13 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — передает ведомство.

Со слов виновника аварии, водителя грузовика «Шакман», у его автомобиля произошел отказ тормозной системы. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, столкновение микроавтобуса Mercedes, двух грузовиков, а также автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе 20 апреля.

Вам будет интересно
Петербуржец пытался разнять драку, а драчуны его избили и выстрелили ему в голову
Выстрелом в голову из пускового устройства для сигнальных патронов закончился конфликт с мужчиной возле сетевого бара на Владимирском проспекте в Санк...
20.04.2026
233
 

Теги

Тосненский район авария

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Целый остров выгорел дотла в Финляндии
22:50 19.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться