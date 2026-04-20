Погибшего нашли после пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в Кингисеппе.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы из дома № 35. В первом подъезде на последнем этаже горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки в одной из комнат.

На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части Леноблпожспаса. К тушению также привлекли звено газодымозащитной службы.

Специалисты эвакуировали из подъезда шестерых взрослых. После ликвидации пожара в квартире обнаружили погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.