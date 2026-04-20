Участок житель города Пори в Финляндии «украсил» президент страны Александр Стубб. Правда, ненастоящий. Мужчина вырезал из дерева полноразмерную фигуру финского лидера и установил на своей территории, чтобы отгонять птиц.

Как рассказал энтузиаст, раньше он создавал только деревянных фигур животных, но решил поэкспериментировать. Со слов финна, пугало президента отлично справляется с задачей.

В последнее время недовольство жителей Финляндии нынешней политикой своего лидера начало расти. Виной тому стали призывы страны увеличить финансирование Украины, а также участившиеся инциденты с дронами ВСУ. Местные жители возмущаются, что власти открыли Киеву воздушное пространство для пролета дронов, и теперь они падают вблизи населенных пунктов.