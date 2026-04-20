Житель Финляндии вырезал из дерева пугало президента Александра Стубба

Со слов энтузиаста, деревянная фигура отлично справляется с возложенными на нее задачами.

Участок житель города Пори в Финляндии «украсил» президент страны Александр Стубб. Правда, ненастоящий. Мужчина вырезал из дерева полноразмерную фигуру финского лидера и установил на своей территории, чтобы отгонять птиц.

Как рассказал энтузиаст, раньше он создавал только деревянных фигур животных, но решил поэкспериментировать. Со слов финна, пугало президента отлично справляется с задачей.

В последнее время недовольство жителей Финляндии нынешней политикой своего лидера начало расти. Виной тому стали призывы страны увеличить финансирование Украины, а также участившиеся инциденты с дронами ВСУ. Местные жители возмущаются, что власти открыли Киеву воздушное пространство для пролета дронов, и теперь они падают вблизи населенных пунктов.

Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины"

В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным органам делать жизнь в регионе еще безопаснее.

Жители Ленинградской области, готовые взять на себя ответственность за порядок на улицах, могут вступить в ряды «народной дружины». Рассказываем, кто может стать добровольцем и какие задачи необходимо будет решать.

Деятельность дружинника сопряжена с выполнением целого ряда важных функций: от пресечения правонарушений до охраны мест происшествий и оперативного содействия полиции. При этом желающим работать в дружине выдвигаются несколько требований: важно знать законодательство, соблюдать права граждан, выполнять распоряжения сотрудников полиции, иметь при себе удостоверение и посещать сборы.

К службе не допускаются лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, граждане с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также лица, признанные недееспособными. 

Желающим присоединиться к движению необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условия доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».

