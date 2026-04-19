Целый остров выгорел дотла в Финляндии

Необитаемый остров в Лапландии полностью был уничтожен огнем. 

Целый остров выгорел дотла в Финляндии - Необитаемый остров в Лапландии полностью был уничтожен огнем.
Необитаемый остров Ликасаари в Финляндии выгорел дотла. При этом горение было контролируемое — обстановку мониторили экстренные службы.

«Необитаемый остров Ликасаари, расположенный у поселка Карунки, к утру воскресенья почти полностью сгорел. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением», — передают местные СМИ.

Спасатели следили, чтобы пламя не перекинулось на соседние острова или на материк. Пострадавших в результате ЧП нет.

Яблоки будет негде складывать: секреты грамотной обрезки дерева для увеличения урожая

Регулярная обрезка яблонь — это залог не только здоровья дерева, но и обильного урожая.

Яблоки будет негде складывать: секреты грамотной обрезки дерева для увеличения урожая - Регулярная обрезка яблонь — это залог не только здоровья дерева, но и обильного урожая.
Многие начинающие садоводы боятся проводить обрезку яблонь, считая, что могут погубить деревья. Однако они на самом деле обладают высокой выносливостью и живучестью. Гораздо больше вреда им принесет как раз отсутствие ухода. Без обрезки крона быстро становится слишком густой, что препятствует доступу солнечного света и способствует возникновению грибковых инфекций из-за повышенной влажности. Более того, дерево начинает тратить все ресурсы на наращивание древесной массы, а не плодов.

Идеальное время для проведения процедуры — ранняя весна, пишет «Доктор Питер». В осенний период рекомендуется ограничиться санитарной очисткой от больных и сухих веток, а летом — лишь прищипыванием чрезмерно активных побегов.

Техника обрезки требует внимательности: первым делом необходимо удалить поврежденные участки и проредить крону, избавившись от перекрещивающихся веток. За сезон не следует удалять более трети кроны, чтобы не спровоцировать рост бесполезных вертикальных побегов.

При работе важно использовать острый, продезинфицированный инструмент, а срезы выполнять строго по наплыву у основания ветви, не оставляя пеньков. Места спилов диаметром более 1,5 см требуют обязательной обработки специальным садовым варом или бальзамом для защиты от пересыхания и патогенов.

