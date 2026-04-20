Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 35-38 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;
км 72 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 33 ограничение скорости движения на СПб правая сторона с 08:00-17:00, демонтаж шумозащитного экрана;
км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка разворотных петель;
км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;
км 128+000 – 128+500 ограничение скорости движения в обе стороны с 08:00 до 18:00, очистка пешеходной дорожки от песка и смета у бордюрного камня.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
км 42-34-42 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;
км 37-35 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, очистка разделительной полосы руч. способом;
48-38-48 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех. мойка разделительной полосы;
км 38-36 ограничение скорости движения на СПб по обочине с 08:00-17:00, устранение размывов;
км 37-38 ограничение скорости движения на СПб средняя полоса с 09:00-10:00, ямочный ремонт;
км 43-44 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 13:00-15:00 ремонт шумозащитного экрана;
км133-112 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с08:00, заливка швов;
км 158-168-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка пешеходных дорожек;
км 133-170-133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка обочины от наносного грунта.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета у бордюрного камня с полосы безопасности механическим способом (ПУМ);
км 40-16 ограничение скорости движения (обратный ход) с 08:00 до 18:00, уборка песка и смета с бордюрного камня.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка мостов и путепроводов;
км 65-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;
транспортная развязка км 124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка лотков.
А-181 «Магистральная»:
км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена силового барьерного ограждения;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 74-72 ограничение скорости движения в сторону СПб 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня;
транспортные развязки км 64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 77-87, км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 77-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка неукрепленных обочин.