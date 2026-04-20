Развитие тяжелой болезни было стремительным, и состояние мужчины ухудшалось с каждым днем.

Житель Великобритании Джон Грин заболел Альцгеймером в 56 лет. По медицинским меркам, это очень рано, ведь обычно страшный недуг диагностируют после 65 лет.

Как рассказала жена пациента Джанет, первые тревожные признаки она стала наблюдать у супруга в 2018 году, за пару месяцев до официального диагноза. Ее муж стал очень рассеянным, забывал о важных встречах, перестал справляться с привычными задачами на работе и даже разучился пользоваться компьютером и управлять автомобилем.

При этом дальше было только хуже — состояние мужчины ухудшалось, и в один из дней он ушел с работы, поскольку перестал выполнять свои обязанности. По итогам обследования диагноз врачей оказался неутешительным — болезнь Альцгеймера.

Спустя семь лет борьбы, в 2025 году, семья решилась перевезти Джона в дом для престарелых, где он находится до сих пор.