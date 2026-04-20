Генпрокуратура представила криминологический портрет типичного коррупционера.

За последние восемь лет в России было привлечено к ответственности более 140 тысяч лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Только за минувший год их количество составило 20 тысяч человек.

Как показывают статистические данные Генпрокуратуры, чаще всего на этот вид преступлений идет семейный мужчина в возрасте 30–49 лет, имеющий высшее образование и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, пишет РБК. Также примечательно и то, что взяткополучатели оказались одними из самых образованных преступников.

«Лишь у 13,5% среди всех осужденных в России есть высшее образование, тогда как среди совершивших преступления коррупционной направленности этот показатель превышает половину (54,6%), а у взяточников достигает 87%», — пишет агентство.

Гендерная статистика указывает, что 19,5% коррупционеров составляют женщины, которые чаще всего выступают в роли посредников при передаче взяток.

Несмотря на то, что основную массу коррупционеров составляют люди зрелого возраста, число осужденных молодых людей в возрасте 18–24 лет выросло за последние восемь лет на 84,6%.

При этом коррупционеры часто действуют сообща: 17,3% преступлений совершаются организованными группами или по предварительному сговору. По социальному статусу почти половину нарушителей составляют наемные работники. Среди осужденных представителей правоохранительных органов подавляющее большинство (75%) приходится на сотрудников МВД.