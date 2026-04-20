Генпрокуратура показала портрет типичного коррупционера в России

Генпрокуратура представила криминологический портрет типичного коррупционера. 

За последние восемь лет в России было привлечено к ответственности более 140 тысяч лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Только за минувший год их количество составило 20 тысяч человек. 

Как показывают статистические данные Генпрокуратуры, чаще всего на этот вид преступлений идет семейный мужчина в возрасте 30–49 лет, имеющий высшее образование и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, пишет РБК. Также примечательно и то, что взяткополучатели оказались одними из самых образованных преступников.  

«Лишь у 13,5% среди всех осужденных в России есть высшее образование, тогда как среди совершивших преступления коррупционной направленности этот показатель превышает половину (54,6%), а у взяточников достигает 87%», — пишет агентство.

Гендерная статистика указывает, что 19,5% коррупционеров составляют женщины, которые чаще всего выступают в роли посредников при передаче взяток.

Несмотря на то, что основную массу коррупционеров составляют люди зрелого возраста, число осужденных молодых людей в возрасте 18–24 лет выросло за последние восемь лет на 84,6%. 

При этом коррупционеры часто действуют сообща: 17,3% преступлений совершаются организованными группами или по предварительному сговору. По социальному статусу почти половину нарушителей составляют наемные работники. Среди осужденных представителей правоохранительных органов подавляющее большинство (75%) приходится на сотрудников МВД.

У мужчины нашли деменцию в 56 лет: его жена рассказала, с чего все начиналось

Развитие тяжелой болезни было стремительным, и состояние мужчины ухудшалось с каждым днем.

Житель Великобритании Джон Грин заболел Альцгеймером в 56 лет. По медицинским меркам, это очень рано, ведь обычно страшный недуг диагностируют после 65 лет. 

Как рассказала жена пациента Джанет, первые тревожные признаки она стала наблюдать у супруга в 2018 году, за пару месяцев до официального диагноза. Ее муж стал очень рассеянным, забывал о важных встречах, перестал справляться с привычными задачами на работе и даже разучился пользоваться компьютером и управлять автомобилем.

При этом дальше было только хуже — состояние мужчины ухудшалось, и в один из дней он ушел с работы, поскольку перестал выполнять свои обязанности. По итогам обследования диагноз врачей оказался неутешительным — болезнь Альцгеймера. 

Спустя семь лет борьбы, в 2025 году, семья решилась перевезти Джона в дом для престарелых, где он находится до сих пор. 

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
