weather 7.9°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / Самого честного грабителя задержали в Петербурге

Новости Происшествия

Самого честного грабителя задержали в Петербурге

Мужчина ворвался в магазин с ножом, объявив, что это ограбление, но не стал ничего красть. 

Полиция задержала жителя Петербурга за дебош в продуктовом магазине. Мужчина ворвался в помещение, достал нож и заявил, что это ограбление. Однако никаких требований злоумышленник не предъявлял. Также он не стали ничего красть.

Как передает главк МВД, инцидент произошел поздним вечером, 18 апреля, в магазине на улице Звездная. 

«В магазин зашел мужчина и со словами «это ограбление» стал демонстрировать нож, при этом требований посетитель не выдвигал и краж не производил», — сообщили в ведомстве. 

Прибывший наряд полиции задержал 43-летнего безработного, вооруженного складным ножом. В отделении против местного жителя завели административный протокол о мелком хулиганстве. Однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

18.04.2026
287

Теги

ограбление Петербург
Новости outside

Страны Прибалтики не пропустят борт Фицо в Москву на 9 мая

Литва, Латвия и Эстония запретили планируемый на 9 мая пролет самолета премьер-министра Словакии. Политику придется добираться до Москвы иными путями.

Страны Прибалтики отказались пропускать борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая в Россию. Политик планирует посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — заявил Фицо в своих соцсетях.

Позже аналогичное решение приняли и власти Эстонии. Глава МИД республики заявил, что воздушное пространство страны будет закрыто для борта премьер-министр Словакии.

18.04.2026
344

Теги

Роберт Фицо Прибалтика Словакия

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

07:39 13.04.2026

15:53 18.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться