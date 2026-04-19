Мужчина ворвался в магазин с ножом, объявив, что это ограбление, но не стал ничего красть.

Полиция задержала жителя Петербурга за дебош в продуктовом магазине. Мужчина ворвался в помещение, достал нож и заявил, что это ограбление. Однако никаких требований злоумышленник не предъявлял. Также он не стали ничего красть.

Как передает главк МВД, инцидент произошел поздним вечером, 18 апреля, в магазине на улице Звездная.

«В магазин зашел мужчина и со словами «это ограбление» стал демонстрировать нож, при этом требований посетитель не выдвигал и краж не производил», — сообщили в ведомстве.

Прибывший наряд полиции задержал 43-летнего безработного, вооруженного складным ножом. В отделении против местного жителя завели административный протокол о мелком хулиганстве. Однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.