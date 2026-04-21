На борту самолета скончался знаменитый скрипач и главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер

Народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер скоропостижно скончался на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул. Воздушному судну пришлось экстренно садиться в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды. Экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и запросил срочную посадку, однако прибывшие врачи спасти 63-летнего музыканта не смогли.

Фото: CC BY-SA 4.0, wikipedia.org

Сергей Стадлер был одной из ключевых фигур музыкальной жизни города. Он являлся главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и художественным руководителем «Петербург-концерта», а его имя давно знали далеко за пределами России как имя скрипача мирового уровня.

Соболезнования в связи со смертью музыканта выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Коренной петербуржец, с юных лет он посвятил жизнь музыке, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Его имя стало символом высочайшего исполнительского мастерства Сергея Стадлера воспитал Санкт-Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем», – сказал Александр Беглов.

Сергей Стадлер родился в Ленинграде 20 мая 1962 года в семье музыкантов. Его мать Маргарита Панкова работала концертмейстером Ленинградской консерватории, отец Валентин Стадлер играл на альте в оркестре городской филармонии. Музыкой он начал заниматься с раннего детства.

Профессиональный путь музыканта был связан с сильнейшими музыкальными школами страны. Он окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, затем Ленинградскую консерваторию и аспирантуру Московской консерватории. Одним из его наставников был Давид Ойстрах, которого считали одним из самых ярких представителей русской скрипичной школы.

Международную известность Стадлер получил еще в 1980-е годы, когда давал до 150 концертов в год. Он выступал на сценах «Ла Скала», «Консертгебау», «Мюзикферайн», «Земпер-опера», «Сантори-Холл» и других крупнейших площадках мира – от Лондона до Токио.

Помимо концертной деятельности, Сергей Стадлер много преподавал и проводил мастер-классы в России, США, Германии, Норвегии, Польше, Израиле, Финляндии, Испании, Франции, Италии, Сингапуре, Китае, Португалии и других странах. Он был лауреатом множества международных конкурсов, работал главным дирижером Симфонического оркестра России, оркестров Театра оперы и балета Петербургской консерватории и Екатеринбургского театра оперы и балета.

Особое место в его биографии заняла скрипка Никколо Паганини Il Cannone Гварнери дель Джезу. Сергей Стадлер в 1995 году стал первым исполнителем, которому доверили играть на этом инструменте на открытых концертах. Ради этого он организовал фестиваль «Скрипка Паганини в Эрмитаже». Позже скрипка вновь приезжала в Россию в 2003 году, и музыкант снова играл на ней во время празднования 300-летия Санкт-Петербурга.

Сергей Стадлер преподавал в Московской консерватории в 2007-2008 годах, занимал пост ректора Санкт-Петербургской консерватории в 2008-2011 годах, а позже преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.

Собственный Симфонический оркестр Санкт-Петербурга он создал в 2013 году. Репертуар коллектива охватывал от барокко до произведений современных композиторов, в том числе Тищенко, Слонимского и Щедрина.

У мужчины нашли деменцию в 56 лет: его жена рассказала, с чего все начиналось

Развитие тяжелой болезни было стремительным, и состояние мужчины ухудшалось с каждым днем.

Житель Великобритании Джон Грин заболел Альцгеймером в 56 лет. По медицинским меркам, это очень рано, ведь обычно страшный недуг диагностируют после 65 лет. 

Как рассказала жена пациента Джанет, первые тревожные признаки она стала наблюдать у супруга в 2018 году, за пару месяцев до официального диагноза. Ее муж стал очень рассеянным, забывал о важных встречах, перестал справляться с привычными задачами на работе и даже разучился пользоваться компьютером и управлять автомобилем.

При этом дальше было только хуже — состояние мужчины ухудшалось, и в один из дней он ушел с работы, поскольку перестал выполнять свои обязанности. По итогам обследования диагноз врачей оказался неутешительным — болезнь Альцгеймера. 

Спустя семь лет борьбы, в 2025 году, семья решилась перевезти Джона в дом для престарелых, где он находится до сих пор. 

