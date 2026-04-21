Перерасчет платы за услуги ЖКХ сделали жителям многоквартирного дома на Центральной улице в Сертолово во Всеволожском районе после проверки прокуратуры.

Всеволожская городская прокуратура установила, что с июля 2025 года управляющая компания в одностороннем порядке и без решения собственников повысила плату за содержание дома по адресу: улица Центральная, дом 8, корпус 2.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры права жителей восстановили. Собственникам произвели перерасчет за услугу по ранее установленной стоимости.