Жителям Сертолово сделали перерасчет ЖКХ после вмешательства прокуратуры

Жителям Сертолово сделали перерасчет ЖКХ после вмешательства прокуратуры

Перерасчет платы за услуги ЖКХ сделали жителям многоквартирного дома на Центральной улице в Сертолово во Всеволожском районе после проверки прокуратуры.

Всеволожская городская прокуратура установила, что с июля 2025 года управляющая компания в одностороннем порядке и без решения собственников повысила плату за содержание дома по адресу: улица Центральная, дом 8, корпус 2.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры права жителей восстановили. Собственникам произвели перерасчет за услугу по ранее установленной стоимости.

Сертолово Всеволожский район Ленинградская область
Поддельные QR-коды появились на платных парковках Петербурга

код
Фото: Freepik.

Поддельные QR-коды начали появляться на информационных табличках платных парковок в Санкт-Петербурге. О новой схеме мошенников предупредили в городском центре управления парковками.

Злоумышленники наклеивают фальшивые QR-коды поверх оригинальных. Водителям напомнили, что настоящий код не проводит оплату напрямую, а переводит пользователя на официальный сайт центра, где уже указаны легальные способы оплаты.

«Поддельные же коды могут направлять пользователей зоны платной парковки на фишинговые интернет-ресурсы, созданные для кражи личных данных», – говорится в опубликованном заявлении

Специалисты проводят ревизию всей зоны платного парковочного пространства, чтобы выявить и удалить подделки.

Санкт-Петербург парковка

