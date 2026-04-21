Федеральную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны перед 9 Мая. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области дополнительно начислят региональные выплаты от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Федеральная мера поддержки действует с 2019 года и перечисляется Социальным фондом России. В фонде уточнили, что деньги положены ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны служили в действующей армии, получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий, а также участвовали в боевых операциях и специальных заданиях в частях действующей армии, в тылу противника или на территориях иностранных государств.

Выплата распространяется на граждан России, которые постоянно живут не только в РФ, но и в Латвии, Литве и Эстонии. В 2025 году, когда отмечалось 80-летие Победы, ветераны получили единовременно по 80 тыс. рублей, однако в 2026 году федеральная выплата вернулась к обычному размеру в 10 тыс. рублей.

На момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге региональная поддержка составит 5 тыс. и 10 тыс. рублей. По 10 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и блокадники. По 5 тыс. рублей начислят вдовам и вдовцам погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, а также детям войны, родившимся по 3 сентября 1945 года.

В Ленинградской области на момент подготовки публикации предусмотрены такие же суммы. По 10 тыс. рублей выплатят ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и блокадникам. По 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, а также дети войны, родившиеся по 3 сентября 1945 года.

Праздничные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны начали перечислять с 3 апреля. Все деньги, как федеральные, так и региональные, должны поступить получателям до 9 мая.

Подавать заявления для получения этой поддержки не нужно. Средства перечисляют автоматически на основании данных Социального фонда и органов соцзащиты. Деньги поступят на банковский счет или будут доставлены почтой в зависимости от того, как человек обычно получает пенсию.