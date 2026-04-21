Новости Социум

В Петербурге заработали 96 фонтанов

Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге 20 апреля, уже заработали 96 водных сооружений, сообщает Neva.Today.

Среди фонтанов, которые начали работу, – «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

С 1 мая к ним добавят еще пять объектов. Речь идет о фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальном фонтане на Торговой площади Петергофа, фонтане «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтане у Гостиного двора в Кронштадте.

Еще один запуск намечен на 1 июня. В этот день в режиме водной картины планируют включить фонтан на Госпитальной улице в Павловске.

Этот объект находится после реконструкции. На работы его закрывали в октябре 2025 года.

На борту самолета скончался знаменитый скрипач и главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер
Народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер скоропостижно скончался на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул. Воздушном...
21.04.2026
330

Санкт-Петербург
Новости Спорт

Фестиваль «Аквашоу 2026» собрал больше 150 райдеров, в том числе даже ветеранов СВО

В Ленобласти закрыли спортивный зимний сезон на курорте «Снежный». За спортсменов болели более тысячи зрителей.

На фестивале «Аквашоу 2026» больше 150 райдеров соревновались в прыжках в воду с трамплина. Среди них — ветераны СВО и игроки команды по следж-хоккею.

«Такие мероприятия — не просто эффектное закрытие зимнего сезона в Ленинградской области, а настоящий праздник массового спорта, который объединяет жителей, популяризирует активный образ жизни и дарит отличный вариант для выходных», — отметил председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

