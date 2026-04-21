Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге 20 апреля, уже заработали 96 водных сооружений, сообщает Neva.Today.

Среди фонтанов, которые начали работу, – «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

С 1 мая к ним добавят еще пять объектов. Речь идет о фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальном фонтане на Торговой площади Петергофа, фонтане «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтане у Гостиного двора в Кронштадте.

Еще один запуск намечен на 1 июня. В этот день в режиме водной картины планируют включить фонтан на Госпитальной улице в Павловске.

Этот объект находится после реконструкции. На работы его закрывали в октябре 2025 года.