weather 12.9°
$ 75.24
88.38

Главная / Новости / Приставы Петербурга взыскали 6 млн рублей за незаконную продажу леса

Приставы Петербурга взыскали 6 млн рублей за незаконную продажу леса

Штраф в 6 млн рублей взыскали судебные приставы с 45-летнего петербуржца, осужденного за участие в коррупционной схеме с незаконной продажей леса.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах группа лиц, в которую входили сотрудники территориальных подразделений Росимущества, наладила незаконную схему реализации древесины. Формально сделки оформляли как законные, однако фактически речь шла либо о продаже похищенного леса, либо о поставках, не соответствовавших заявленным объемам. За участие в этих операциях фигуранты получали взятки.

Суд признал одного из участников схемы виновным в нескольких эпизодах получения незаконного вознаграждения на общую сумму 2,1 млн рублей. Ему назначили 7 лет лишения свободы условно и штраф в 6 млн рублей.

Исполнительное производство поступило в специализированный отдел судебных приставов по Петербургу. Во время работы приставы выяснили, что у должника есть автомобиль TIGGO 8 PRO, однако сам мужчина уклонялся от исполнения решения суда и не выходил на связь.

Найти осужденного и его имущество удалось после разговора с его сожительницей. Она сообщила приставам, где находится и мужчина, и автомобиль. После применения мер принудительного исполнения петербуржец полностью погасил штраф, а также оплатил исполнительский сбор.

Вам будет интересно
Теги

Санкт-Петербург
Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге

Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали на несколько дней. Помочь животному пытаются соседи, но пока безуспешно.

Фото: соцсети

Жители многоквартирного дома на Парашютной улице в Петербурге вторые сутки пытаются спасти соседскую собаку, запертую на балконе. Хозяева самоеда оставили его без воды и еды и уехали. 

Как выяснил Mash на Мойке, животное истошно воет и днем, и ночью. В квартире при этом никого нет, а связаться с владельцами питомца не удается. По словам жильцов, подобное происходит уже не в первый раз.

Не помогают и звонки в экстренные службы. В полиции заявляют, что оснований для вскрытия двери нет. Пока соседям удалось лишь спустить бедолаге воды и еды. 

Вам будет интересно
Теги

Петербург Спасение животных

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться