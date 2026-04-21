Штраф в 6 млн рублей взыскали судебные приставы с 45-летнего петербуржца, осужденного за участие в коррупционной схеме с незаконной продажей леса.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах группа лиц, в которую входили сотрудники территориальных подразделений Росимущества, наладила незаконную схему реализации древесины. Формально сделки оформляли как законные, однако фактически речь шла либо о продаже похищенного леса, либо о поставках, не соответствовавших заявленным объемам. За участие в этих операциях фигуранты получали взятки.

Суд признал одного из участников схемы виновным в нескольких эпизодах получения незаконного вознаграждения на общую сумму 2,1 млн рублей. Ему назначили 7 лет лишения свободы условно и штраф в 6 млн рублей.

Исполнительное производство поступило в специализированный отдел судебных приставов по Петербургу. Во время работы приставы выяснили, что у должника есть автомобиль TIGGO 8 PRO, однако сам мужчина уклонялся от исполнения решения суда и не выходил на связь.

Найти осужденного и его имущество удалось после разговора с его сожительницей. Она сообщила приставам, где находится и мужчина, и автомобиль. После применения мер принудительного исполнения петербуржец полностью погасил штраф, а также оплатил исполнительский сбор.