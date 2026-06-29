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Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории - Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ог
Фото: Kremlin. ru

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц и перебросить эти подразделения в четыре выше названные региона», — обратил внимание Путин.

Глава государства добавил, что ВСУ в условиях нехватки личного состава могут считать такой вариант спасением для себя. При этом спасение киевского режима не входит в планы России.

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Выплаты будут рассчитываться на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете каждого россиянина. Однако в случае необходимости ведомство может обратиться к работодателю за уточнением сведений.

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