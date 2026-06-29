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Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что июль в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Погода будет крайне неоднородной и контрастной.

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России - Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что июль в России не оправдает ожиданий
Фото: magnific.

Согласно прогнозам, на большей части России температура будет выше нормы, особенно в Черноземье и Поволжье. При этом на севере региона ожидается более прохладная погода, чем обычно. Зона холодной аномалии также захватит арктическую зону Сибири и Дальнего Востока.

Для жителей южной половины азиатской части России прогноз обещает теплый июль, со средней температурой на 1-3°С выше многолетних значений.

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В Центральной России начало июля будет соответствовать обычной для этого года погоде, но в конце первой декады немного похолодает. Однако уже в середине месяца ожидается жара, а в конце третьей декады возможно арктическое вторжение, и температура опустится в среднем на 3°С ниже многолетних значений.

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Новости Социум

С 1 июля Соцфонд России начнет автоматически назначать некоторые пособия

С начала июля Социальный фонд России упростит процедуру назначения некоторых выплат.

Работодателям больше не придется предоставлять дополнительную информацию о работниках для получения пособий по больничным листам, выплат по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении ребенка. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплаты будут рассчитываться на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете каждого россиянина. Однако в случае необходимости ведомство может обратиться к работодателю за уточнением сведений.

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