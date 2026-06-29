Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что июль в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Погода будет крайне неоднородной и контрастной.

Согласно прогнозам, на большей части России температура будет выше нормы, особенно в Черноземье и Поволжье. При этом на севере региона ожидается более прохладная погода, чем обычно. Зона холодной аномалии также захватит арктическую зону Сибири и Дальнего Востока.

Для жителей южной половины азиатской части России прогноз обещает теплый июль, со средней температурой на 1-3°С выше многолетних значений.

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В Центральной России начало июля будет соответствовать обычной для этого года погоде, но в конце первой декады немного похолодает. Однако уже в середине месяца ожидается жара, а в конце третьей декады возможно арктическое вторжение, и температура опустится в среднем на 3°С ниже многолетних значений.