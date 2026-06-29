Троих участников серии краж осудили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Одна из осужденных, Анна, ранее была понятой при обысках у других задержанных. После этого она узнала адреса квартир, владельцы которых надолго отсутствовали, и вместе с Екатериной и Тимофеем организовала кражи.

Первое преступление произошло в январе 2025 года на Пражской улице в Санкт-Петербурге. Сообщники проникли в квартиру и похитили имущество на 166,5 тысячи рублей. Среди похищенного были две собаки породы чихуахуа стоимостью 100 тысяч рублей.

Позже они проникли в квартиру во Всеволожском районе Ленинградской области. Оттуда похитили документы и имущество на 183 тысячи рублей. Также преступники угнали автомобиль стоимостью 4,2 миллиона рублей.

Подсудимые признали вину. В суде они заявили, что «спасали» собак из первой квартиры, поскольку переживали за их состояние. Для вскрытия двери они вызвали мастера и представились парой, потерявшей ключи. В паспорт одного из участников была вклеена поддельная регистрация.

Суд также учел рецидив в действиях фигурантов. Екатерина использовала чужой паспорт для оформления микрозайма на 49 тысяч рублей, а при задержании у нее нашли наркотики. Тимофея задержали за рулем угнанного автомобиля в состоянии опьянения.

Тимофею назначили 6 лет колонии строгого режима и лишили водительских прав на 2,5 года. Анну приговорили к 7,5 года колонии общего режима, Екатерину – к 8 годам и 3 месяцам колонии общего режима.