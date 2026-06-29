weather 24°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Мужчина и женщины грабили квартиры и крали собак в Петербурге и Ленобласти. Одна из них была понятой при обысках у других

Новости Происшествия Главное

Мужчина и женщины грабили квартиры и крали собак в Петербурге и Ленобласти. Одна из них была понятой при обысках у других

суд
Фото: pxhere

Троих участников серии краж осудили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Одна из осужденных, Анна, ранее была понятой при обысках у других задержанных. После этого она узнала адреса квартир, владельцы которых надолго отсутствовали, и вместе с Екатериной и Тимофеем организовала кражи.

Первое преступление произошло в январе 2025 года на Пражской улице в Санкт-Петербурге. Сообщники проникли в квартиру и похитили имущество на 166,5 тысячи рублей. Среди похищенного были две собаки породы чихуахуа стоимостью 100 тысяч рублей.

Позже они проникли в квартиру во Всеволожском районе Ленинградской области. Оттуда похитили документы и имущество на 183 тысячи рублей. Также преступники угнали автомобиль стоимостью 4,2 миллиона рублей.

Подсудимые признали вину. В суде они заявили, что «спасали» собак из первой квартиры, поскольку переживали за их состояние. Для вскрытия двери они вызвали мастера и представились парой, потерявшей ключи. В паспорт одного из участников была вклеена поддельная регистрация.

Суд также учел рецидив в действиях фигурантов. Екатерина использовала чужой паспорт для оформления микрозайма на 49 тысяч рублей, а при задержании у нее нашли наркотики. Тимофея задержали за рулем угнанного автомобиля в состоянии опьянения.

Тимофею назначили 6 лет колонии строгого режима и лишили водительских прав на 2,5 года. Анну приговорили к 7,5 года колонии общего режима, Екатерину – к 8 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Вам будет интересно
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец добился прекращения административного дела после того, как судебная экспертиза признала его наручные часы Rolex недорогой подделкой, а не...
13.06.2026
2261

Теги

Ленинградская область
Новости Социум

Стало известно, почему школьники в Петербурге не могут работать там, где хотят

Петербургские школьники активно ищут летнюю подработку, однако их запросы часто не совпадают с вакансиями, доступными несовершеннолетним по закону, сообщает «Бриф24».

Многие подростки хотят работать в общепите барменами, баристами или официантами. При этом несовершеннолетних нельзя допускать к работе с алкоголем и табаком, поэтому значительная часть таких вакансий для них закрыта.

Среди школьников также популярна работа курьером. Однако методические рекомендации Минтруда разрешают подросткам доставлять только легкие документы, а не товары, которые чаще всего требуются работодателям.

В 2025 году центры занятости Санкт-Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Чаще всего школьников направляли на подсобные работы, благоустройство территорий и в офисы.

Работодатели могут получить от города компенсацию до 22 тысяч рублей в месяц на зарплату каждого подростка и до 3 тысяч рублей на организацию рабочего места.

При этом эксперты отмечают, что бюрократические ограничения снижают интерес бизнеса к найму несовершеннолетних. Компании готовы брать школьников на простые должности, но не стремятся вкладываться в их обучение, поскольку подготовить специалиста за один сезон практически невозможно.

Вам будет интересно
Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Фото: piqsels Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
31.10.2025
8864

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре

14:33 28.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться