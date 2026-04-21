Дмитрий Медведев провел Экспертный совет по подготовке предложений в новую Народную программу «Единой России»

Дмитрий Медведев провел Экспертный совет по подготовке предложений в новую Народную программу «Единой России» - «Единая Россия» формирует новую Народную программу на основе инициатив жителей страны. Уже поступилоФото: Григорий Надток

«Единая Россия» формирует новую Народную программу на основе инициатив жителей страны. Уже поступило свыше 240 тысяч предложений, 130 тысяч – онлайн. Для отчета по действующей программе и сбора предложений в новую партия проводит региональные и окружные форумы.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов «с земли», звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Результаты обработки эксперты представили на заседании под председательством Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что работа над новой Народной программой ведется с учетом интересов людей и практических возможностей экономики.

Образовано пять смысловых блоков, в которые войдут инициативы, касающиеся социальной сферы, инфраструктуры, природных ресурсов, экологии, экономики, труда, промышленности, суверенитета и безопасности.

В Народной программе «Единой России» появится технологический раздел. Он будет содержать предложения по развитию страны в данной области. В формировании блока участвует Совет «Единой России» по инновационному и технологическому развитию. 

«К работе Совета привлекаем безоговорочных авторитетов в той или иной сфере. Если мы говорим про искусственный интеллект – это Сбер, если гражданские беспилотники – Геоскан, Центр беспилотных систем и технологий, научные школы: Бауманка, МФТИ, Институты развития, ВЭБ, Сколково. Наша задача – сформировать технологический раздел таким образом, чтобы он отвечал на вопросы, какие самые удобные и перспективные технологии будут в сферах обеспечения связи, оказания медицинских услуг, образовательных услуг, в сфере безопасности», – сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. 

Ленинградская область уже входит в десятку лидеров по цифровой трансформации. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Наша ключевая задача на ближайшие годы – вывести цифровые услуги на качественно новый уровень. Предоставлять их в проактивном режиме, в один клик, по принципу жизненных ситуаций», – отметил он.

Дмитрий Медведев акцентировал внимание на теме поддержки участников СВО, важной для всех разделов новой Народной программы «Единой России».   

«В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы программу дополняем в движении, что называется, на марше. Не ждём Съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчёркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы: от медицины и реабилитации до образования, занятости», — заявил Председатель партии.

Внесение предложений в новую Народную программу партии доступно на сайте естьрезультат.рф в разделе «Сбор предложений».

Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге

Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали на несколько дней. Помочь животному пытаются соседи, но пока безуспешно.

Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге - Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали. Помочь животному пытаются соседи, но пока б
Жители многоквартирного дома на Парашютной улице в Петербурге вторые сутки пытаются спасти соседскую собаку, запертую на балконе. Хозяева самоеда оставили его без воды и еды и уехали. 

Как выяснил Mash на Мойке, животное истошно воет и днем, и ночью. В квартире при этом никого нет, а связаться с владельцами питомца не удается. По словам жильцов, подобное происходит уже не в первый раз.

Не помогают и звонки в экстренные службы. В полиции заявляют, что оснований для вскрытия двери нет. Пока соседям удалось лишь спустить бедолаге воды и еды. 

Вам будет интересно
В Волховском районе поймали пугавшую местных жителей рысь: она была сильно истощена
Животное направили в реабилитационный центр, где за ней присмотрят специалисты. Фото: Администрация Пашского сельского поселения Охотоведы поймали рыс...
17.04.2026
254

Теги

Петербург Спасение животных

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

