В Петербурге арестовали 21-летнего приезжего за поджог локомотива

Против молодого человека завели уголовное дело о теракте. 

Фото: транспортная полиция СЗФО

В Петербурге отправили под арест 21-летнего жителя Свердловской области за поджог локомотива со строительной техникой. Молодому человеку теперь грозит до 20 лет колонии.

Как передает транспортная полиция, задержанный получил задание от куратора в мессенджере. После он собирался отправиться Петрозаводск, где намеревался совершить аналогичные преступления. 

В результате поджога серьезно пострадало оборудование для вибропогружения свайных фундаментов. 

Сейчас обвиняемый заключен в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о теракте. 

Россельхознадзор утилизировал партию декоративных растений, зараженных опасным вредителем

Более тысячи роз и гвоздик, прибывшие из Латвии, оказались заражены цветочным трипсом.

Фото: Россельхознадзор

Специалисты Россельхознадзора по СЗФО обнаружили в крупной партии декоративных растений из-за рубежа опасного вредителя  — западного цветочного трипса.

Как сообщили в ведомстве, заражение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля. Порядка 500 роз сорта «Родос» и 850 гвоздик «Селект Рэд» оказались поражены одним из опаснейших вредителей культурных растений. В итоге цветы было решено утилизировать.

«Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений», — пояснили в Россельхознадзоре.

