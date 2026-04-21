Против молодого человека завели уголовное дело о теракте.

В Петербурге отправили под арест 21-летнего жителя Свердловской области за поджог локомотива со строительной техникой. Молодому человеку теперь грозит до 20 лет колонии.

Как передает транспортная полиция, задержанный получил задание от куратора в мессенджере. После он собирался отправиться Петрозаводск, где намеревался совершить аналогичные преступления.

В результате поджога серьезно пострадало оборудование для вибропогружения свайных фундаментов.

Сейчас обвиняемый заключен в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о теракте.