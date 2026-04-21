Более тысячи роз и гвоздик, прибывшие из Латвии, оказались заражены цветочным трипсом.
Специалисты Россельхознадзора по СЗФО обнаружили в крупной партии декоративных растений из-за рубежа опасного вредителя — западного цветочного трипса.
Как сообщили в ведомстве, заражение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля. Порядка 500 роз сорта «Родос» и 850 гвоздик «Селект Рэд» оказались поражены одним из опаснейших вредителей культурных растений. В итоге цветы было решено утилизировать.
«Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений», — пояснили в Россельхознадзоре.