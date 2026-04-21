Аферисты на протяжении месяца забирали у пожилого мужчины деньги и драгоценности под разными предлогами.

Пенсионер из Москвы отдал мошенникам почти 300 миллионов рублей. Неизвестный убедили мужчину, что его накопления находятся в опасности и убедили передать все средства.

Как сообщает столичная прокуратура, все началось со звонка неизвестных, представившихся работниками электроснабжающей компании. Аферисты убедили жертву перейти по вредоносной ссылке, после чего телефон пенсионера стали обрывать лжесотрудники правоохранительных органов. Под влиянием неизвестных москвич снял средства и приобрел на них золотые слитки.

В общей сложности в течение месяца потерпевший передал мошенникам 298 миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.