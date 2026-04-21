weather 12.9°
$ 75.24
88.38

Главная / Новости / Огромных испанских слизней заметили в Ленобласти

Новости Социум Главное

Огромных испанских слизней заметили в Ленобласти

Теплая погода пробудила опасный инвазивный вид моллюсков. 

Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

В Ленинградской области пробудились так называемые испанские слизни. Как напомнили в Росприроднадзоре, это опасный инвазивный вид, который является переносчиком паразитов и инфекций. Контактировать с этими моллюсками нельзя.

«Испанский слизень — инвазивный вид. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местные виды. Активно размножается, поедает многие растения», — пояснили в ведомстве.

Отличить моллюсков можно по их размерам — в длину они могут достигать 10-12 сантиметров. При этом испанские слизни имеет оранжевый окрас и рожки. 

Важно помнить, что слизни-гиганты являются переносчиками паразитов и инфекций. При контакте с моллюсками обязательно нужно тщательно вымыть руки.

Теги

Испанские слизни Росприроднадзор
Новости Происшествия

Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге

Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали на несколько дней. Помочь животному пытаются соседи, но пока безуспешно.

Фото: соцсети

Жители многоквартирного дома на Парашютной улице в Петербурге вторые сутки пытаются спасти соседскую собаку, запертую на балконе. Хозяева самоеда оставили его без воды и еды и уехали. 

Как выяснил Mash на Мойке, животное истошно воет и днем, и ночью. В квартире при этом никого нет, а связаться с владельцами питомца не удается. По словам жильцов, подобное происходит уже не в первый раз.

Не помогают и звонки в экстренные службы. В полиции заявляют, что оснований для вскрытия двери нет. Пока соседям удалось лишь спустить бедолаге воды и еды. 

Теги

Петербург Спасение животных

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться