Теплая погода пробудила опасный инвазивный вид моллюсков.

В Ленинградской области пробудились так называемые испанские слизни. Как напомнили в Росприроднадзоре, это опасный инвазивный вид, который является переносчиком паразитов и инфекций. Контактировать с этими моллюсками нельзя.

«Испанский слизень — инвазивный вид. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местные виды. Активно размножается, поедает многие растения», — пояснили в ведомстве.

Отличить моллюсков можно по их размерам — в длину они могут достигать 10-12 сантиметров. При этом испанские слизни имеет оранжевый окрас и рожки.

Важно помнить, что слизни-гиганты являются переносчиками паразитов и инфекций. При контакте с моллюсками обязательно нужно тщательно вымыть руки.