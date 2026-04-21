weather 8.5°
$ 74.59
87.77

Главная / Новости / В Гатчинском округе ликвидировали очередную свалку

Новости Социум

В Гатчинском округе ликвидировали очередную свалку

На открытой местности складировались различные отходы, в том числе строительные и крупногабаритные.

Фото: Эконадзор Ленобласти

В поселке Новый Свет Гатчинского округа Ленинградской области ликвидировали стихийную свалку после вмешательства Экомилиции.

Несанкционированную свалку специалисты обнаружили в ходе патрулирования. При проверке был зафиксирован факт размещения на открытой местности различных отходов, в том числе строительных и крупногабаритных.

«Комитет госэконадзора направил в адрес Новосветского территориального управления предостережение с указанием устранить нарушения в установленный срок», — сообщает ведомство.

Позже местная администрация отчиталась о выполненных работах — свалка была ликвидирована. 

Жителям Ленинградской области напоминают о строгих санкциях за игнорирование норм обращения с отходами. Гражданам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, должностным лицам до 100 тысяч, компаниям — до 700 тысяч рублей.

Вам будет интересно
В Петербурге спасли просидевшую больше суток в заточении без еды и воды собаку
Для этого пришлось вызывать промышленных альпинистов. В Петербурге сняли с запертого балкона самоеда, просидевшего без еды и воды несколько суток. Для...
21.04.2026
181

Теги

Гатчинский округ обращение с ТКО Эконадзор Ленобласти
Новости Происшествия

Россельхознадзор утилизировал партию декоративных растений, зараженных опасным вредителем

Более тысячи роз и гвоздик, прибывшие из Латвии, оказались заражены цветочным трипсом.

Фото: Россельхознадзор

Специалисты Россельхознадзора по СЗФО обнаружили в крупной партии декоративных растений из-за рубежа опасного вредителя  — западного цветочного трипса.

Как сообщили в ведомстве, заражение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля. Порядка 500 роз сорта «Родос» и 850 гвоздик «Селект Рэд» оказались поражены одним из опаснейших вредителей культурных растений. В итоге цветы было решено утилизировать.

«Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений», — пояснили в Россельхознадзоре.

Вам будет интересно
Огромных испанских слизней заметили в Ленобласти
Теплая погода пробудила опасный инвазивный вид моллюсков.  Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора В Ленинградской области пробудились...
21.04.2026
164

Теги

Россельхознадзор растения вредители

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
21:20 20.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
08:22 20.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться