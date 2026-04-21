В поселке Новый Свет Гатчинского округа Ленинградской области ликвидировали стихийную свалку после вмешательства Экомилиции.
Несанкционированную свалку специалисты обнаружили в ходе патрулирования. При проверке был зафиксирован факт размещения на открытой местности различных отходов, в том числе строительных и крупногабаритных.
«Комитет госэконадзора направил в адрес Новосветского территориального управления предостережение с указанием устранить нарушения в установленный срок», — сообщает ведомство.
Позже местная администрация отчиталась о выполненных работах — свалка была ликвидирована.
Жителям Ленинградской области напоминают о строгих санкциях за игнорирование норм обращения с отходами. Гражданам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, должностным лицам до 100 тысяч, компаниям — до 700 тысяч рублей.