В поселке Новый Свет Гатчинского округа Ленинградской области ликвидировали стихийную свалку после вмешательства Экомилиции.

Несанкционированную свалку специалисты обнаружили в ходе патрулирования. При проверке был зафиксирован факт размещения на открытой местности различных отходов, в том числе строительных и крупногабаритных.

«Комитет госэконадзора направил в адрес Новосветского территориального управления предостережение с указанием устранить нарушения в установленный срок», — сообщает ведомство.

Позже местная администрация отчиталась о выполненных работах — свалка была ликвидирована.

Жителям Ленинградской области напоминают о строгих санкциях за игнорирование норм обращения с отходами. Гражданам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, должностным лицам до 100 тысяч, компаниям — до 700 тысяч рублей.