Главная / Новости / Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 23 апреля

Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 23 апреля

Жителей и гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий в четверг.

Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 23 апреля - Жителей и гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий в четверг.
Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 23 апреля. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Осадки в смешанной фазе ожидаются и днем. 

«Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 гр., днем +2...+7 гр», — передает МЧС.

Водителей предупреждают о гололедице.

Ранее в Ленобласти было объявлено предупреждение о непогоде. Оно продержится до вечера четверга. 

Тихвин проводил в последний путь бойца СВО Игоря Петрова

В районном центре прошла гражданская панихида и отпевание военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга.

Тихвин проводил в последний путь бойца СВО Игоря Петрова - В районном центре прошла гражданская панихида и отпевание военнослужащего, погибшего при исполнении
Фото: Администрация Тихвинского района/ ВК

В Тихвине Ленинградской области простились с военнослужащим Игорем Петровым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом 22 апреля сообщили в Администрации Тихвинского района.

Игорь Петров родился в 1986 году. Получил неполное среднее образование в школе №6 и поступил в профессионально-техническое училище №32 им. Е.И. Лебедева. После учебы тихвинец пошел в армию, где служил в должности старшего механика-водителя МДК 2М. Затем мужчина работал на предприятиях области.

В октябре 2024 года Игорь Петров подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую. Погиб герой в Артемовском районе Донецкой Народной Республики.

«Боец похоронен под залпы почётного караула на воинском захоронении Тихвинского нового городского кладбища», — добавили в районной администрации.

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

