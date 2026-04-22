Жителей и гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий в четверг.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 23 апреля. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Осадки в смешанной фазе ожидаются и днем.
«Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 гр., днем +2...+7 гр», — передает МЧС.
Водителей предупреждают о гололедице.
Ранее в Ленобласти было объявлено предупреждение о непогоде. Оно продержится до вечера четверга.