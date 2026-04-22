В следующий вторник в населенном пункте не будет воды в связи с плановыми работами.

В городе Сясьстрой Всеволожского района отключат воду на время плановых ремонтных работ на коммуникациях. Об этом предупреждает «Леноблводоканал».

На время работа в населенном пункте организуют подвоз воды по графику:

11:00-11:30 - Бумажников ул., 37

11:30-12:00 - Бумажников ул., 38

12:30-13:00 - Космонавтов ул., 11

13:30-14:00 - 25 Октября ул., 17

14:30-15:00 - Петрозаводская ул.

Также для жителей работает номер ситуационного центра предприятия 8(812)409-00-01.