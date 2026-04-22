Жителей Сясьстроя предупредили об отключении воды на следующей неделе

Новости Социум

Жителей Сясьстроя предупредили об отключении воды на следующей неделе

В следующий вторник в населенном пункте не будет воды в связи с плановыми работами.

В городе Сясьстрой Всеволожского района отключат воду на время плановых ремонтных работ на коммуникациях. Об этом предупреждает «Леноблводоканал».

На время работа в населенном пункте организуют подвоз воды по графику: 

11:00-11:30 - Бумажников ул., 37 
11:30-12:00 - Бумажников ул., 38
12:30-13:00 - Космонавтов ул., 11
13:30-14:00 - 25 Октября ул., 17
14:30-15:00 - Петрозаводская ул. 

Также для жителей работает номер ситуационного центра предприятия 8(812)409-00-01.

Новости Экономика

В Госдуме предложили выпускать банковские карты без указания номера и CVV

Это позволит защитить средства россиян, если данные карты окажутся у мошенников.

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил выпускать банковские карты без указания номера и CVV на обратной стороне. По мнению парламентария, благодаря этому злоумышленники не смогут получить доступ к средствам владельца «пластика».

«Сегодня потеря карты или её фотографирование третьими лицами даёт мошенникам практически все необходимые данные для совершения операций в Интернете. «Чистая» карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности», — цитирует депутата LIfe.ru.

Плякин считает, что на банковских картах достаточно указывать лишь имя и фамилию владельца, а также последние четыре цифры номера. Остальные данные будут доступны в приложении банка.

 

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
