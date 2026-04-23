Депутаты от «Справедливой России» предложили повысить стипендию студентам в 10 раз

Фото: Freepik.

Базовую студенческую стипендию предложили поднять до уровня не ниже 100 % прожиточного минимума, а социальную – до не менее 120 % с ежегодной индексацией. С такой инициативой в Минобрнауки обратились депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Авторами обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова стали лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В письме предлагается закрепить, что базовая государственная академическая стипендия должна быть не ниже прожиточного минимума, а социальная – не ниже 120 % этого показателя. Индексацию, по замыслу авторов, нужно проводить ежегодно с учетом социально-экономической ситуации в регионах.

Сергей Миронов напомнил, что с 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия составляет 2 224 рубля, а социальная – 3 340 рублей. По его словам, при новом подходе выплаты студентам вузов могут вырасти примерно в 10 раз, а в отдельных регионах – еще сильнее.

Депутат считает, что такую норму нужно прямо закрепить в федеральном законодательстве, чтобы стипендия воспринималась не как формальная выплата, а как реальный инструмент поддержки достойного уровня жизни студентов.

По мнению авторов инициативы, повышение стипендий позволит молодежи меньше времени тратить на подработки и больше сосредоточиться на учебе, что в итоге должно положительно сказаться на качестве подготовки кадров для российской экономики.

Яна Лантратова, в свою очередь, заявила, что студенты остаются одной из самых уязвимых социальных групп, поскольку не имеют стабильного дохода, а расходы на питание, жилье, транспорт и учебные материалы постоянно растут. Из-за этого многим приходится совмещать учебу с работой, что напрямую влияет на качество образования.

Подобную инициативу ранее уже вносили в Госдуму депутаты ЛДПР в июне 2025 года, однако тогда она не прошла первое чтение.

стипендия госдума справедливая россия Сергей Миронов Яна Лантратова
Новости Происшествия

Мужчина сломал нос фельдшеру скорой помощи во Всеволожском районе

Молодой человек ударил фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшего на вызов в Кудрово Всеволожского района.

По данным полиции, бригада скорой приехала на вызов в одну из квартир, где знакомый хозяина, 22-летний оператор станков, сначала вступил в словесную перепалку с медиками, а затем ударил 30-летнего фельдшера по лицу.

После нападения молодой человек скрылся. Пострадавший сотрудник скорой обратился в травмпункт, где у него диагностировали перелом носа.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Нападавшего задержали 21 апреля на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Расследование продолжается.

Всеволожский район Кудрово Ленинградская область

