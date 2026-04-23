Базовую студенческую стипендию предложили поднять до уровня не ниже 100 % прожиточного минимума, а социальную – до не менее 120 % с ежегодной индексацией. С такой инициативой в Минобрнауки обратились депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Авторами обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова стали лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В письме предлагается закрепить, что базовая государственная академическая стипендия должна быть не ниже прожиточного минимума, а социальная – не ниже 120 % этого показателя. Индексацию, по замыслу авторов, нужно проводить ежегодно с учетом социально-экономической ситуации в регионах.

Сергей Миронов напомнил, что с 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия составляет 2 224 рубля, а социальная – 3 340 рублей. По его словам, при новом подходе выплаты студентам вузов могут вырасти примерно в 10 раз, а в отдельных регионах – еще сильнее.

Депутат считает, что такую норму нужно прямо закрепить в федеральном законодательстве, чтобы стипендия воспринималась не как формальная выплата, а как реальный инструмент поддержки достойного уровня жизни студентов.

По мнению авторов инициативы, повышение стипендий позволит молодежи меньше времени тратить на подработки и больше сосредоточиться на учебе, что в итоге должно положительно сказаться на качестве подготовки кадров для российской экономики.

Яна Лантратова, в свою очередь, заявила, что студенты остаются одной из самых уязвимых социальных групп, поскольку не имеют стабильного дохода, а расходы на питание, жилье, транспорт и учебные материалы постоянно растут. Из-за этого многим приходится совмещать учебу с работой, что напрямую влияет на качество образования.

Подобную инициативу ранее уже вносили в Госдуму депутаты ЛДПР в июне 2025 года, однако тогда она не прошла первое чтение.