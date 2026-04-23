Главная / Для души / О каких проблемах со здоровьем может говорить одышка при подъеме на третий этаж

О каких проблемах со здоровьем может говорить одышка при подъеме на третий этаж

Фото: Freepik.

Одышка после физической нагрузки считается нормальной реакцией организма, однако если человеку тяжело дышать уже после спокойного подъема на 3-й этаж, это может указывать на хроническую обструктивную болезнь легких, предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, при ХОБЛ дыхательные пути постепенно сужаются из-за хронического воспаления, а легкие теряют способность нормально обеспечивать газообмен. В результате человеку становится все труднее дышать, и одышка со временем усиливается.

Авдеев отметил, что учащенное дыхание после бега, интенсивной ходьбы или быстрого подъема по лестнице – это физиологическая норма. Такая одышка обычно проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается болью в груди, головокружением или синюшностью.

«Если вы пробежали 2 километра или поднялись на 10-й этаж быстрым шагом, учащенное дыхание – это естественная реакция организма. Мышцы требуют больше кислорода, сердце бьется чаще. Это физиология. Нормальная одышка появляется при беге, интенсивной ходьбе, подъеме по лестнице с ускорением, проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается другими симптомами», – пояснил Сергей Авдеев

При этом специалист подчеркнул, что одышка во время обычного подъема на 3-й этаж уже требует внимания, особенно если раньше человек переносил такую нагрузку без проблем.

Врач советует обращать внимание на изменения в самочувствии со временем. Если год назад человек спокойно поднимался на 5-й этаж, а теперь начинает задыхаться уже на 3-м, это повод пройти обследование.

По словам Авдеева, опасность ситуации в том, что многие люди постепенно подстраиваются под болезнь, уменьшают физическую активность и начинают считать это возрастной нормой. На самом деле заболевание в этот момент может продолжать развиваться.

Особенно внимательно к такому симптому врач советует относиться людям старше 40 лет, работникам вредных производств, а также тем, у кого есть хронический кашель и другие факторы риска заболеваний легких.

Новости Социум

В Петербурге 47 % мужчин готовы взять декрет вместо жены

Декретный отпуск вместо жены готовы при необходимости оформить 47 % мужчин в Санкт-Петербурге, однако на практике такие случаи по-прежнему остаются редкими. Об этом сообщает «Петроград».

Как показал опрос, полностью поддерживают для себя такую возможность 29 % респондентов, еще 18% допускают ее при определенных обстоятельствах.

Против выступили 30 % участников опроса, еще 23 % заявили, что скорее не согласились бы. Общая доля негативных ответов составила 53%.

Данные работодателей также показывают, что оформление отпуска по уходу за ребенком мужчинами пока остается ограниченной практикой. За последний год такие случаи были зафиксированы только в 14 % компаний.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
16:47 21.04.2026

