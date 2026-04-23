Декретный отпуск вместо жены готовы при необходимости оформить 47 % мужчин в Санкт-Петербурге, однако на практике такие случаи по-прежнему остаются редкими. Об этом сообщает «Петроград».

Как показал опрос, полностью поддерживают для себя такую возможность 29 % респондентов, еще 18% допускают ее при определенных обстоятельствах.

Против выступили 30 % участников опроса, еще 23 % заявили, что скорее не согласились бы. Общая доля негативных ответов составила 53%.

Данные работодателей также показывают, что оформление отпуска по уходу за ребенком мужчинами пока остается ограниченной практикой. За последний год такие случаи были зафиксированы только в 14 % компаний.