Новости Социум

В Петербурге 47 % мужчин готовы взять декрет вместо жены

Декретный отпуск вместо жены готовы при необходимости оформить 47 % мужчин в Санкт-Петербурге, однако на практике такие случаи по-прежнему остаются редкими. Об этом сообщает «Петроград».

Как показал опрос, полностью поддерживают для себя такую возможность 29 % респондентов, еще 18% допускают ее при определенных обстоятельствах.

Против выступили 30 % участников опроса, еще 23 % заявили, что скорее не согласились бы. Общая доля негативных ответов составила 53%.

Данные работодателей также показывают, что оформление отпуска по уходу за ребенком мужчинами пока остается ограниченной практикой. За последний год такие случаи были зафиксированы только в 14 % компаний.

Новости Происшествия

В Кингисеппе будут судить работника железной дороги за взятки на 748 тысяч рублей

По версии следствия, машинист-инструктор ОАО «РЖД» с августа 2018 года по апрель 2024 года получал взятки от подчиненных машинистов и их помощников. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 748 тыс. рублей.

За эти деньги обвиняемый составлял подчиненным удобные графики работы, а также обеспечивал прохождение теоретических и практических занятий без фактического присутствия.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о получении должностным лицом взятки в значительном и крупном размере. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
16:47 21.04.2026

