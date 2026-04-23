Названы четыре района Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Более 160 человек обратились в медучреждения региона с жалобами на укусы паразитов за неделю.

Фото: freepik/ erik-karits-2093459

За прошедшую неделю в Ленинградской области 168 человек, в том числе 36 детей, обратились к медикам с жалобами на присасывание клещей. Такие данные 23 апреля приводит Роспотребнадзор.

Наибольшее число случаев укусов паразитов зафиксировано в  Тихвинском районе (25), Киришском и Гатчинском округе (по 23), а также во Всеволожском районе (17).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в Ленобласти продолжается кампания по вакцинацию населения против клещевого энцефалита. Всего в регионе привито 6352 человека, в том числе 3072 ребенка.

Вам будет интересно
На популярном российском курорте фиксируется нашествие смертельно опасных пауков
В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду Черных вдов. Фото: freepik Из-за резкого потепления Крым столкнулся с увели...
11.04.2026
666

В Петербурге ищут байкера, катавшего ребенка на мотоцикле по оживленной улице без экипировки

Опасную поездку записали на видео очевидцы. Позже ролик оказался в ГАИ.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти выясняет личность водителя байка, катавшего ребенка на заднем сидении. 

Видеокадры опасной поездки по оживленной улице города поступило в ГАИ от очевидцев. На кадрах видно, как мужчина перевозит несовершеннолетнего с грубыми нарушениями. Сам байкер при этом находится в шлеме. 

«Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и обстоятельства произошедшего для привлечения виновного к ответственности в соответствии с законодательством», — передает ГАИ.

Вам будет интересно
В Ленобласти продавец пиротехники пойдет под суд за взрыв петарды в руке ребенка
Мальчик получил серьезную травму в результате взрыва бракованной петарды. Фото: freepik Приозерская городская прокуратура направила в суд уголовное де...
23.04.2026
70

Видео: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

