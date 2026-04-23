Более 160 человек обратились в медучреждения региона с жалобами на укусы паразитов за неделю.

За прошедшую неделю в Ленинградской области 168 человек, в том числе 36 детей, обратились к медикам с жалобами на присасывание клещей. Такие данные 23 апреля приводит Роспотребнадзор.

Наибольшее число случаев укусов паразитов зафиксировано в Тихвинском районе (25), Киришском и Гатчинском округе (по 23), а также во Всеволожском районе (17).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в Ленобласти продолжается кампания по вакцинацию населения против клещевого энцефалита. Всего в регионе привито 6352 человека, в том числе 3072 ребенка.