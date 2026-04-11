Употребление позеленевшего картофеля может обернуться серьезным отравлением.

Многие россияне уверены, что картофель, выращенный на своей дача, полезный и абсолютно безопасный в отличие от магазинного. На деле это не всегда так, поскольку крупные производители соблюдают технологию производства и условия хранения урожая. Частные домохозяйства, как правило, не имеют таких возможностей.

Эколог Илья Рыбальченко отметил, что основная опасность домашнего урожая кроется в гликоалкалоидах — а именно соланине и чаконине. Эти вещества активно накапливаются в клубнях при воздействии солнечного света, повышенной влажности или тепла. При этом попадание этих соединений в организм грозит тяжелым отравлением.

«Домашняя картошка иногда оказывается не полезнее, а рискованнее магазинной, если её выращивали по принципу «сыпнул удобрений на глаз» и потом держали ползимы на свету, в тепле или рядом с сыростью», — цитирует эксперта Life.ru.

Причем термическая обработка не может полностью нейтрализовать токсины. Если вы заметили, что картофель позеленел или дал ростки, его остается только утилизировать.