Мать, скрывавшуюся от суда за неуплату алиментов, задержали в Бокситогорском районе

Новости Происшествия

Мать, скрывавшуюся от суда за неуплату алиментов, задержали в Бокситогорском районе

Жительницу Бокситогорского района, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов, задержали судебные приставы во время исполнительных действий.

По решению суда 36-летняя женщина должна была выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако обязательства она не исполняла и накопила задолженность.

Сначала ее привлекли к административной ответственности, но это не изменило ситуацию. После этого в отношении женщины завели уголовное дело по статье о неуплате средств на содержание детей. Суд признал ее виновной, однако на заседание она не пришла, после чего была объявлена в розыск.

Задержание провел судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. После этого женщину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и доставки к инициатору розыска.

В УФССП по Ленинградской области уточнили, что с начала 2026 года судебные приставы региона помогли задержать уже 11 человек, скрывавшихся от правосудия.

Вам будет интересно
Видео: жительница Мурино пугала дочерей секс-игрушками и довела их до нервного истощения
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По ее словам, воспитанием...
16.12.2020
39061

В Петербурге ищут байкера, катавшего ребенка на мотоцикле по оживленной улице без экипировки

Опасную поездку записали на видео очевидцы. Позже ролик оказался в ГАИ.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти выясняет личность водителя байка, катавшего ребенка на заднем сидении. 

Видеокадры опасной поездки по оживленной улице города поступило в ГАИ от очевидцев. На кадрах видно, как мужчина перевозит несовершеннолетнего с грубыми нарушениями. Сам байкер при этом находится в шлеме. 

«Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и обстоятельства произошедшего для привлечения виновного к ответственности в соответствии с законодательством», — передает ГАИ.

Вам будет интересно
В Ленобласти продавец пиротехники пойдет под суд за взрыв петарды в руке ребенка
Мальчик получил серьезную травму в результате взрыва бракованной петарды. Фото: freepik Приозерская городская прокуратура направила в суд уголовное де...
23.04.2026
70

Видео: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
