Жительницу Бокситогорского района, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов, задержали судебные приставы во время исполнительных действий.

По решению суда 36-летняя женщина должна была выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако обязательства она не исполняла и накопила задолженность.

Сначала ее привлекли к административной ответственности, но это не изменило ситуацию. После этого в отношении женщины завели уголовное дело по статье о неуплате средств на содержание детей. Суд признал ее виновной, однако на заседание она не пришла, после чего была объявлена в розыск.

Задержание провел судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. После этого женщину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и доставки к инициатору розыска.

В УФССП по Ленинградской области уточнили, что с начала 2026 года судебные приставы региона помогли задержать уже 11 человек, скрывавшихся от правосудия.