weather 6.6°
$ 75.00
87.97

Названа привычка у пожилых, связанная с повышенным риском смерти

Новости Социум

Названа привычка у пожилых, связанная с повышенным риском смерти

Длительный дневной сон у пожилых людей может быть связан с повышенным риском смерти и указывать на скрытые заболевания, к такому выводу пришли ученые из Университета Раша и Массачусетской системы здравоохранения General Brigham.

Результаты исследования опубликовали в JAMA Network Open. В работе использовали данные 1338 пожилых добровольцев, за которыми наблюдали почти 19 лет, оценивая их режим сна и состояние здоровья.

Исследование проводили в рамках долгосрочного проекта Центра болезни Альцгеймера Университета Раша, который стартовал еще в 1997 году. С 2005 года участники носили акселерометры, позволявшие точно фиксировать периоды активности и отдыха. Это дало исследователям возможность объективно оценить продолжительность и частоту дневного сна.

Анализ показал, что увеличение времени сна днем связано с ростом риска летального исхода. Каждый дополнительный час дневного сна, по данным авторов, повышал вероятность смерти примерно на 13%, а каждый дополнительный эпизод сна - на 7%.

Особенно заметной оказалась связь у тех, кто регулярно спал в утренние часы. В этой группе риск был выше примерно на 30%.

Авторы работы подчеркивают, что сам по себе дневной сон не обязательно вреден. Однако его продолжительность и частота могут быть важным индикатором состояния здоровья и помогать врачам раньше выявлять заболевания и своевременно назначать обследования.

Теги

здоровье наука
Новости Происшествия Главное

В Ленобласти пару подозревают в изготовлении непристойного контента с собственной дочерью

Мать и отчим снимали непристойный контент с ребенком, а затем размещали на зарубежных ресурсах за вознаграждение. 

В Ленобласти пару подозревают в изготовлении непристойного контента с собственной дочерью - Мать и отчим снимали непристойный контент с ребенком, а затем размещали на зарубежных ресурсах за во
Фото: freepik

В Волховском районе Ленинградской области задержана супружеская пара по подозрению в изготовлении порнографии с собственной дочерью. 

По информации 78.ru, мать и отчим ребенка начали снимать непристойный контент еще в 2020 году. Тогда потерпевшей было девять лет. Задержанные размещали материалы на зарубежных ресурсах за деньги. В общей сложности злоумышленники могли заработать порядка 80 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски. Следствие изъяло мобильные телефоны и другие устройства пары. Девочка тем временем находится со своим родным отцом. 

Теги

Ленобласть

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться