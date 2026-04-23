Длительный дневной сон у пожилых людей может быть связан с повышенным риском смерти и указывать на скрытые заболевания, к такому выводу пришли ученые из Университета Раша и Массачусетской системы здравоохранения General Brigham.

Результаты исследования опубликовали в JAMA Network Open. В работе использовали данные 1338 пожилых добровольцев, за которыми наблюдали почти 19 лет, оценивая их режим сна и состояние здоровья.

Исследование проводили в рамках долгосрочного проекта Центра болезни Альцгеймера Университета Раша, который стартовал еще в 1997 году. С 2005 года участники носили акселерометры, позволявшие точно фиксировать периоды активности и отдыха. Это дало исследователям возможность объективно оценить продолжительность и частоту дневного сна.

Анализ показал, что увеличение времени сна днем связано с ростом риска летального исхода. Каждый дополнительный час дневного сна, по данным авторов, повышал вероятность смерти примерно на 13%, а каждый дополнительный эпизод сна - на 7%.

Особенно заметной оказалась связь у тех, кто регулярно спал в утренние часы. В этой группе риск был выше примерно на 30%.

Авторы работы подчеркивают, что сам по себе дневной сон не обязательно вреден. Однако его продолжительность и частота могут быть важным индикатором состояния здоровья и помогать врачам раньше выявлять заболевания и своевременно назначать обследования.