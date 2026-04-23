В Петербурге ищут байкера, катавшего ребенка на мотоцикле по оживленной улице без экипировки

В Петербурге ищут байкера, катавшего ребенка на мотоцикле по оживленной улице без экипировки

Опасную поездку записали на видео очевидцы. Позже ролик оказался в ГАИ.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти выясняет личность водителя байка, катавшего ребенка на заднем сидении. 

Видеокадры опасной поездки по оживленной улице города поступило в ГАИ от очевидцев. На кадрах видно, как мужчина перевозит несовершеннолетнего с грубыми нарушениями. Сам байкер при этом находится в шлеме. 

«Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и обстоятельства произошедшего для привлечения виновного к ответственности в соответствии с законодательством», — передает ГАИ.

Видео: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Нарушение ПДД мотоциклы Петербург
В Ленобласти пару подозревают в изготовлении непристойного контента с собственной дочерью

Мать и отчим снимали непристойный контент с ребенком, а затем размещали на зарубежных ресурсах за вознаграждение. 

В Волховском районе Ленинградской области задержана супружеская пара по подозрению в изготовлении порнографии с собственной дочерью. 

По информации 78.ru, мать и отчим ребенка начали снимать непристойный контент еще в 2020 году. Тогда потерпевшей было девять лет. Задержанные размещали материалы на зарубежных ресурсах за деньги. В общей сложности злоумышленники могли заработать порядка 80 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски. Следствие изъяло мобильные телефоны и другие устройства пары. Девочка тем временем находится со своим родным отцом. 

