Новости Происшествия

В Ленобласти продавец пиротехники пойдет под суд за взрыв петарды в руке ребенка

Мальчик получил серьезную травму в результате взрыва бракованной петарды.

Фото: freepik

Приозерская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о продаже пиротехники несовершеннолетнему. Обвинение предъявлено 46-летней местной жительнице, которая продала ребенку петарду. Позже она взорвалась у него в руках.

«11 февраля 2026 года в посёлке Кузнечное обвиняемая продала фитильную петарду восьмилетнему покупателю. При использовании петарды в руке ребёнка произошёл взрыв, который причинил ему тяжкий вред здоровью», — передает прокуратура.

Материалы расследования переданы в Приозерский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Приозерский район пиротехника
Новости Происшествия

В Петербурге ищут байкера, катавшего ребенка на мотоцикле по оживленной улице без экипировки

Опасную поездку записали на видео очевидцы. Позже ролик оказался в ГАИ.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти выясняет личность водителя байка, катавшего ребенка на заднем сидении. 

Видеокадры опасной поездки по оживленной улице города поступило в ГАИ от очевидцев. На кадрах видно, как мужчина перевозит несовершеннолетнего с грубыми нарушениями. Сам байкер при этом находится в шлеме. 

«Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и обстоятельства произошедшего для привлечения виновного к ответственности в соответствии с законодательством», — передает ГАИ.

Видео: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Нарушение ПДД мотоциклы Петербург

