Мальчик получил серьезную травму в результате взрыва бракованной петарды.

Приозерская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о продаже пиротехники несовершеннолетнему. Обвинение предъявлено 46-летней местной жительнице, которая продала ребенку петарду. Позже она взорвалась у него в руках.

«11 февраля 2026 года в посёлке Кузнечное обвиняемая продала фитильную петарду восьмилетнему покупателю. При использовании петарды в руке ребёнка произошёл взрыв, который причинил ему тяжкий вред здоровью», — передает прокуратура.

Материалы расследования переданы в Приозерский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.