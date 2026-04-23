Финское правительство хочет разрешить ввоз ядерного оружия на свою территорию.

Правительство Финляндии предложило внести изменения в закон об атомной энергии. Согласно поправкам, страна сможет ввозить, транспортировать и хранить на своей территории ядерное оружие.

«Правительство представило предложение о внесении поправок в закон об атомной энергии и уголовный кодекс», — заявили в Минобороны Финляндии.

Указывается, что соответствующие мероприятия будут осуществляться в рамках национальной защиты и сотрудничества с НАТО.

Ранее в Кремле заявляли, что размещение ядерного арсенала в Финляндии будет расценено Россией как угроза. В этом случае Москва предпримет ответные меры, пишет РИА Новости.