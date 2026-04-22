Конгрессмены потребовали от Минэнерго США, Пентагона, ФБР и NASA начать расследование загадочных исчезновений и смертей ученых, имевших отношение к ядерной физике, космосу и исследованиям НЛО.

Как сообщают американские СМИ, тревогу подняли конгрессмены Джеймс Комер и Эрик Берлисон. Они направили запросы в Минэнерго США, Пентагон, ФБР и NASA с просьбой предоставить брифинг по любой информации о случаях исчезновения и смерти специалистов, имевших доступ к секретным программам.

«Комитет по надзору и правительственной реформе расследует недавние неподтвержденные сообщения в открытых источниках об исчезновении и смерти лиц, имевших доступ к чувствительной научной информации. Мы запрашиваем брифинг по любой информации», - говорится в их обращении

По данным Fox News, NASA уже выразило готовность помочь федеральным агентствам в расследовании. В ведомстве, как утверждает телеканал, опасаются, что ученые могли стать жертвами преследования из-за своей работы.

В Белом доме, по информации Fox News, заявили, что администрация США относится к этим случаям серьезно и взаимодействует со всеми профильными структурами, включая ФБР.

Ранее телеканал сообщал, что с 2023 года в США не менее 8 ученых, связанных с космическими и ядерными исследованиями, пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах. Позже эта цифра была уточнена: по данным канала, с 2022 года число таких случаев достигло 11.

Среди упомянутых имен – специалист NASA Майкл Хикс, который умер 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет. Причины его смерти публично не назывались. Он занимался изучением комет и астероидов.

Еще одной фигурой в этом списке Fox News называет 53-летнюю Милиссу Касиас из Национальной лаборатории Лос-Аламос, которая пропала без вести 26 июня 2025 года. По данным телеканала, она работала в сфере разработки ядерного оружия.

Также в публикациях упомянут бывший генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд, исчезнувший 27 февраля 2026 года. Как утверждается, он имел доступ к сверхсекретной информации, связанной с НЛО.

На этом фоне конгрессмены призвали усилить меры безопасности для научных работников, которые участвуют в секретных программах. По их мнению, возможные похищения или давление на таких специалистов могут представлять угрозу национальной безопасности США.