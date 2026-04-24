Мужчина выжил после двухдневной остановки сердца

Мужчина выжил после двухдневной остановки сердца

Фото: Freepik.

Сердце 40-летнего жителя Китая не давало эффективного ритма более 40 часов, однако врачи смогли его спасти после остановки кровообращения и дыхания.

Как рассказал заместитель главного врача отделения неотложной помощи больницы Чжэцзянского университета Лу Сяо, во время оказания помощи у пациента произошла остановка сердца и дыхания. Медики многократно пытались восстановить сердечный ритм с помощью дефибрилляции, но эти попытки не дали результата.

Состояние мужчины поддерживали с помощью ЭКМО – технологии искусственного кровообращения и насыщения крови кислородом. По словам врача, именно это позволило сохранить жизнь пациенту в критический период.

Постепенно функции сердца начали восстанавливаться. Аппаратную поддержку продолжали около 10 дней, после чего мужчину перевели в кардиологическое отделение.

Примерно через 20 дней пациент пришел в сознание. Как отмечается, серьезных последствий для его состояния почти не осталось, после чего мужчину выписали из больницы. По словам Лу Сяо, такие случаи остаются редкими и требуют не только современных технологий, но и слаженной работы всей медицинской команды.

Начальница почты похитила почти полмиллиона рублей в Петербурге

Начальницу одного из почтовых отделений в Санкт-Петербурге заподозрили в служебном подлоге после фиктивного трудоустройства двух почтальонов и присвоения их зарплаты почти за год.

По версии следствия, руководитель отделения оформила на работу двоих человек, которые фактически в организации не работали. Чтобы схема продолжала действовать, женщина регулярно заполняла поддельные табели и отчеты, указывая в них вымышленные часы работы.

Следствие считает, что зарплата за «сотрудников-призраков» поступала на банковские карты, а затем тратилась на личные нужды подозреваемой.

По предварительным данным, махинации продолжались большую часть 2025 года. За одного фиктивного работника женщина, как полагают правоохранители, получила около 350 тыс. рублей, еще более 138 тыс. рублей – за второго. Общий ущерб превысил 488 тыс. рублей.

Преступление выявили во время проверки, женщину полностью изобличили. Заведено уголовное дело по статье о служебном подлоге.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
