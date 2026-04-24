Сердце 40-летнего жителя Китая не давало эффективного ритма более 40 часов, однако врачи смогли его спасти после остановки кровообращения и дыхания.

Как рассказал заместитель главного врача отделения неотложной помощи больницы Чжэцзянского университета Лу Сяо, во время оказания помощи у пациента произошла остановка сердца и дыхания. Медики многократно пытались восстановить сердечный ритм с помощью дефибрилляции, но эти попытки не дали результата.

Состояние мужчины поддерживали с помощью ЭКМО – технологии искусственного кровообращения и насыщения крови кислородом. По словам врача, именно это позволило сохранить жизнь пациенту в критический период.

Постепенно функции сердца начали восстанавливаться. Аппаратную поддержку продолжали около 10 дней, после чего мужчину перевели в кардиологическое отделение.

Примерно через 20 дней пациент пришел в сознание. Как отмечается, серьезных последствий для его состояния почти не осталось, после чего мужчину выписали из больницы. По словам Лу Сяо, такие случаи остаются редкими и требуют не только современных технологий, но и слаженной работы всей медицинской команды.