Начальницу одного из почтовых отделений в Санкт-Петербурге заподозрили в служебном подлоге после фиктивного трудоустройства двух почтальонов и присвоения их зарплаты почти за год.

По версии следствия, руководитель отделения оформила на работу двоих человек, которые фактически в организации не работали. Чтобы схема продолжала действовать, женщина регулярно заполняла поддельные табели и отчеты, указывая в них вымышленные часы работы.

Следствие считает, что зарплата за «сотрудников-призраков» поступала на банковские карты, а затем тратилась на личные нужды подозреваемой.

По предварительным данным, махинации продолжались большую часть 2025 года. За одного фиктивного работника женщина, как полагают правоохранители, получила около 350 тыс. рублей, еще более 138 тыс. рублей – за второго. Общий ущерб превысил 488 тыс. рублей.

Преступление выявили во время проверки, женщину полностью изобличили. Заведено уголовное дело по статье о служебном подлоге.