Какие штрафы и наказания ожидают за недопуск газовщика в квартиру с 1 марта

Какие штрафы и наказания ожидают за недопуск газовщика в квартиру с 1 марта

Фото: Freepik.

Новые правила проверки газового оборудования вступили в силу с 1 марта. Жильцы теперь могут один раз перенести визит специалистов, но не более чем на 30 дней, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Газовая служба обязана заранее предупредить жильца о визите. График таких проверок размещают на сайте исполнителя, уведомление направляют за 20 календарных дней, а еще за три дня до визита приходит дополнительное напоминание.

Если человек не воспользовался правом переноса и не обеспечил доступ в назначенное время, его отсутствие будет считаться недопуском.

«В этом случае сотрудник газовой службы составляет акт, если хозяина нет, в присутствии двух соседей, и направляет копию жильцу. Важно отметить, что штрафа за разовое отсутствие жильца дома нет», – рассказала Елена Гладкова

При повторном недопуске, если такое происходит два раза и более, газораспределительная организация может приостановить подачу газа.

Эксперт также уточнила, что за отказ пустить специалиста для планового техобслуживания предусмотрен штраф для граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Если же из-за такого отказа произошла авария или возникла угроза жизни людей, сумма может вырасти до 150 тыс. рублей.

Новости Происшествия

Мексиканец притворялся, что не знал русский, но его разоблачили и заставили выплатить алименты в Петербурге

Живущий в Санкт-Петербурге гражданин Мексики полностью погасил задолженность по алиментам перед 11-летней дочерью после того, как судебные приставы нашли в интернете объявление, выдавшее его знание русского языка.

Как сообщили в ГУФССП по Петербургу, по решению суда мужчина должен был перечислять на содержание ребенка четверть средней зарплаты по стране. Деньги матери девочки он переводил напрямую, однако не в полном объеме.

Когда иностранца вызвали на прием в отдел судебных приставов Приморского района, он заявил, что не понимает русский язык и не может разобраться в предъявляемых требованиях. Сначала сотрудники ведомства попытались объясниться с ним на английском. После этого мужчина понял суть разговора, но долг так и не закрыл. При этом официально он нигде не работал.

Ситуация изменилась после того, как приставы нашли в его соцсетях объявления с предложением услуг преподавателя. В публикациях мужчина демонстрировал хорошее знание русского языка.

Во время следующего визита ему предъявили найденное объявление, после чего он заговорил по-русски. После беседы мужчина предоставил недостающие квитанции и полностью выплатил оставшиеся 100 тыс. рублей долга.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
