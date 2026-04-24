Новые правила проверки газового оборудования вступили в силу с 1 марта. Жильцы теперь могут один раз перенести визит специалистов, но не более чем на 30 дней, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Газовая служба обязана заранее предупредить жильца о визите. График таких проверок размещают на сайте исполнителя, уведомление направляют за 20 календарных дней, а еще за три дня до визита приходит дополнительное напоминание.

Если человек не воспользовался правом переноса и не обеспечил доступ в назначенное время, его отсутствие будет считаться недопуском.

«В этом случае сотрудник газовой службы составляет акт, если хозяина нет, в присутствии двух соседей, и направляет копию жильцу. Важно отметить, что штрафа за разовое отсутствие жильца дома нет», – рассказала Елена Гладкова

При повторном недопуске, если такое происходит два раза и более, газораспределительная организация может приостановить подачу газа.

Эксперт также уточнила, что за отказ пустить специалиста для планового техобслуживания предусмотрен штраф для граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Если же из-за такого отказа произошла авария или возникла угроза жизни людей, сумма может вырасти до 150 тыс. рублей.