Максимальный объем нарушений в сфере государственных закупок за 2025 год выявила Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Среди основных проблем назвала завышение начальной цены контрактов, применение необоснованных коэффициентов и лоббирование интересов конкретных подрядчиков.

Об этом во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием сообщил председатель КСП Константин Желудков. По его словам, общий экономический эффект от работы Контрольно-счетной палаты превысил 6,3 млрд рублей.

За год в бюджеты разных уровней взыскали 759 млн рублей за неэффективное использование средств. Еще 3,2 млрд рублей дополнительных доходов удалось привлечь благодаря рекомендациям контрольного органа по оптимизации бюджетных процессов.

Как сообщает «Бриф24», после устранения дублирования функций ведомств и корректировки закупочных процедур удалось сэкономить еще 1,8 млрд рублей.