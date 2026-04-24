Рекордные нарушения в госзакупках за 2025 год выявили в Петербурге

Новости Социум

Рекордные нарушения в госзакупках за 2025 год выявили в Петербурге

Максимальный объем нарушений в сфере государственных закупок за 2025 год выявила Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Среди основных проблем назвала завышение начальной цены контрактов, применение необоснованных коэффициентов и лоббирование интересов конкретных подрядчиков.

Об этом во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием сообщил председатель КСП Константин Желудков. По его словам, общий экономический эффект от работы Контрольно-счетной палаты превысил 6,3 млрд рублей.

За год в бюджеты разных уровней взыскали 759 млн рублей за неэффективное использование средств. Еще 3,2 млрд рублей дополнительных доходов удалось привлечь благодаря рекомендациям контрольного органа по оптимизации бюджетных процессов.

Как сообщает «Бриф24», после устранения дублирования функций ведомств и корректировки закупочных процедур удалось сэкономить еще 1,8 млрд рублей.

Новости Экономика Главное

Банк России снизил размер ключевой ставки

Регулятор объявил о снижении ключевой ставки на полпроцента. 

Банк России снизил размер ключевой ставки - Регулятор объявил о снижении ключевой ставки на полпроцента.
Фото: freepik/ ededchechine

Центральный банк России снизил размер ключевой ставки на 50 базисных процентных пунктов — до 14,5%. Это следует из заявления регулятора по итогам заседания 24 апреля. 

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых», — указано в сообщении. 

ЦБ снижает размер ключевой ставки уже восьмой раз подряд. Цикл смягчения денежно-кредитной политики регулятор начал с июня 2025 года.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

