В партии продовольствия из Вьетнама обнаружили семена опасного инвазивного растения.
В Петербурге пресекли ввоз 17 тонн риса, зараженного семенами ипомеи ямчатой. Это карантинное растение, представляющее угрозу сельскому хозяйству.
Как сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО, партия риса прибыла из Вьетнама. В ходе лабораторной проверки специалисты обнаружили в продукции семена инвазивного растения. В итоге провоз продовольствия был запрещен.
Отметим, ипомея ямчатая представляет собой агрессивный сорняк, способный быстро захватывать сельскохозяйственные угодья, подавляя рост культурных растений.