В Петербург пытались ввезти 17 тонн зараженного риса

Новости Происшествия

В Петербург пытались ввезти 17 тонн зараженного риса

В партии продовольствия из Вьетнама обнаружили семена опасного инвазивного растения.

Фото: freepik

В Петербурге пресекли ввоз 17 тонн риса, зараженного семенами ипомеи ямчатой. Это карантинное растение, представляющее угрозу сельскому хозяйству.

Как сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО, партия риса прибыла из Вьетнама. В ходе лабораторной проверки специалисты обнаружили в продукции семена инвазивного растения. В итоге провоз продовольствия был запрещен.

Отметим, ипомея ямчатая представляет собой агрессивный сорняк, способный быстро захватывать сельскохозяйственные угодья, подавляя рост культурных растений.

Рекордные нарушения в госзакупках за 2025 год выявили в Петербурге
Максимальный объем нарушений в сфере государственных закупок за 2025 год выявила Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Среди основных проблем на...
24.04.2026
182

Петербург
Новости Социум

Выборг простится с заслуженным артистом РСФСР Николаем Устиновым-Лещинским

Фото: театр «Святая крепость»

27 апреля родные, друзья, коллеги и земляки проводят в последний путь одного из основателей театра «Святая Крепость» и заслуженного артиста РСФСР Николая Устинова-Лещинского.

Церемония прощания с выдающимся деятелем культуры начнется в 10:00 с отпевания в храме священномученика Игнатия Богоносца по адресу: улица Приморская, 41А. Гражданская панихида состоится в 11:30 в театре драмы и кукол «Святая Крепость» на улице Спортивной, 4, после чего артиста похоронят на Верхне-Черкасовском кладбище.

Николай Устинов-Лещинский скончался 22 апреля, оставив значимый след в истории российского театра. Профессиональный путь артиста начался после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова в 1974 году. В разные годы своей карьеры он служил в театрах Львова, Кургана и Сухума, а также принимал участие в съемках популярных телесериалов.

Особое место в его биографии занимает Выборг: в 1982 году он стал одним из ключевых основателей Ленинградского областного театра кукол, который сегодня известен как театр «Святая Крепость». 

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти
Телеведущего Первого канала Алексея Пиманова не стало 23 апреля. Фото: Первый канал Российский режиссер, сценарист, ведущий программы  «Человек и...
24.04.2026
843

Выборг

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

