27 апреля родные, друзья, коллеги и земляки проводят в последний путь одного из основателей театра «Святая Крепость» и заслуженного артиста РСФСР Николая Устинова-Лещинского.

Церемония прощания с выдающимся деятелем культуры начнется в 10:00 с отпевания в храме священномученика Игнатия Богоносца по адресу: улица Приморская, 41А. Гражданская панихида состоится в 11:30 в театре драмы и кукол «Святая Крепость» на улице Спортивной, 4, после чего артиста похоронят на Верхне-Черкасовском кладбище.

Николай Устинов-Лещинский скончался 22 апреля, оставив значимый след в истории российского театра. Профессиональный путь артиста начался после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова в 1974 году. В разные годы своей карьеры он служил в театрах Львова, Кургана и Сухума, а также принимал участие в съемках популярных телесериалов.

Особое место в его биографии занимает Выборг: в 1982 году он стал одним из ключевых основателей Ленинградского областного театра кукол, который сегодня известен как театр «Святая Крепость».