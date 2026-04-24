Розы будут цвести пышно и ярко до поздней осени: топ лучших подкормок

Розы будут цвести пышно и ярко до поздней осени: топ лучших подкормок

Опытные садоводы рассказали, какие удобрения позволят вырастить яркие и большие бутоны цветов.

Розы считаются капризными растениями, но правильная подкормка на протяжении всего сезона позволит добиться их активного роста и обильного цветения. Главное — учитывать время года при выборе удобрения.

Так, в марте и апреле, сразу после схода снега, растениям необходим азот. Внесение 20–30 граммов аммиачной селитры на 1 квадратный метр помогает кустам нарастить зеленую массу и активизировать рост. Уже в мае, когда наступает фаза подготовки к цветению, эксперты рекомендуют переходить на фосфорно-калийные смеси. Раствор из 10 граммов суперфосфата и столько же сульфата калия на 10 литров воды можно использовать как для прикорневого полива, так и для опрыскивания.

В июле оптимальным выбором станет органическое удобрение — куриный помет. Для приготовления состава свежий помет разводят в воде (1:20), настаивают пять дней, после чего разбавляют чистой водой в пропорции 1:3. Если используется перепревший субстрат, начальная концентрация составляет 1:10. Также в середине лета полезно внести древесную золу, которая эффективно балансирует кислотность почвы.

Осенью цветы необходимо подготовить к холодам. В сентябре и октябре главной задачей садовода становится укрепление корневой системы. Для повышения зимостойкости рекомендуется использовать раствор монофосфата калия (16 граммов) и суперфосфата (15 граммов) на 10 литров воды.

На 9 трассах Ленобласти ограничат движение транспорта 25 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 619 ограничение скорости движения в направлении на г.СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:        

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 19-256 (мосты, путепроводы) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 52-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка грунта из-под силового барьерного ограждения;

км 61-60 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 65 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка делиниаторов;

км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

транспортные развязки км 50, км 56, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах;

км 71-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков, уборка мусора на автобусных остановках.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

