Садоводам напомнили о правилах обработки участков от сорняков и вредителей.

Борьба с вредителями и сорняками на участке может обернуться крупными штрафами. По словам юриста Евгении Балдиной, несоблюдение правил использования агрохимикатов влечет за собой административную ответственность.

Как пояснила эксперт в беседе с РИА Новости, внимание надзорных органов может привлечь использование средств, не предназначенных для подсобного хозяйства. Юрист напомнила, что для частного использования разрешены только те препараты, которые имеют в государственном каталоге Минсельхоза специальную маркировку «Л».

Нарушение правил обращения с химикатами подпадает под действие статьи 8.3 КоАП РФ и карается штрафом до 2 тысяч рублей. За проведение обработки вблизи источников питьевой воды придется заплатить уже 20 тысяч рублей .

Владельцам участков также следует помнить, что в случае причинения вреда здоровью соседей или гибели животных, виновник будет обязан возместить ущерб.