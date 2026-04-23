Новости Социум

Дачников предупредили о крупных штрафах за неправильную обработку участка от вредителей

Садоводам напомнили о правилах обработки участков от сорняков и вредителей.

Борьба с вредителями и сорняками на участке может обернуться крупными штрафами. По словам юриста Евгении Балдиной, несоблюдение правил использования агрохимикатов влечет за собой административную ответственность. 

Как пояснила эксперт в беседе с РИА Новости, внимание надзорных органов может привлечь использование средств, не предназначенных для подсобного хозяйства. Юрист напомнила, что для частного использования разрешены только те препараты, которые имеют в государственном каталоге Минсельхоза специальную маркировку «Л». 

Нарушение правил обращения с химикатами подпадает под действие статьи 8.3 КоАП РФ и карается штрафом до 2 тысяч рублей. За проведение обработки вблизи источников питьевой воды придется заплатить уже 20 тысяч рублей . 

Владельцам участков также следует помнить, что в случае причинения вреда здоровью соседей или гибели животных, виновник будет обязан возместить  ущерб.

Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе 24 апреля

Жителей просят соблюдать спокойствие и не приближаться к местам производства работ.

В пятницу, 24 апреля, с 10:00 до 19:00 в карьере Селезневского поселения, а также в карьере около Гаврилово Гончаровского поселения Выборгского района пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает Администрация Выборгского муниципального района.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ», — указано в сообщении.

