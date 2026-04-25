weather 5.3°
$ 75.53
88.28

Главная / Новости / Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной аварии под Гатчиной

Новости Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной аварии под Гатчиной

Глава СК РФ запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту аварии с двумя погибшими и десятками пострадавших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной аварии в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского округа. 

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — передает СК.

Напомним, авария между автобусом и грузовиком произошла 24 апреля на пересечении трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По последним данным, в результате аварии пострадали 25 человек. Еще двое погибли. 

Теги

Александр Бастрыкин Гатчинский округ
Новости Точка зрения outside

Сергей Перминов: в речах Зеленского прослеживается неприкрытое желание создать кризис на границе с Беларусью

Глава киевского режима выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии. Сенатор уверен, что риторика Зеленского является попыткой вернуть украинскую повестку в центр мирового внимания.

Фото: Единая Россия

Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности со стороны Белоруссии и пригрозил Минску последствиями. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» заявил, что основная причина подобных заявлений кроется в падении интереса мировой общественности к украинскому кризису.

«Международное внимание к киевскому режиму заметно снизилось. В мире возникли другие очаги напряженности, которые оказывают очень серьезное влияние на военно-политические и торгово-экономические процессы. Новые резонансные заявления направлены в первую очередь на то, чтобы вернуть в повестку украинскую проблематику и обеспечить финансирование», - отметил сенатор.

Сенатор также подчеркнул, что в словах Зеленского прослеживается желание создать искусственный очаг напряженности на границе, к чему Киев могут подталкивать и некоторые европейские игроки. 

«Мнимая угроза со стороны Белоруссии может преследовать и иные цели, в том числе концентрацию войск и техники в приграничных регионах. Для снижения мобилизационного возраста режим может воспользоваться любым предлогом, если посчитает этот шаг необходимым. Пока он не готов к нему политически. Однако ситуация в любое время может измениться», - добавил Перминов.

Теги

Сергей Перминов Белоруссия

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться