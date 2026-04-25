Глава киевского режима выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии. Сенатор уверен, что риторика Зеленского является попыткой вернуть украинскую повестку в центр мирового внимания.

Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности со стороны Белоруссии и пригрозил Минску последствиями. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» заявил, что основная причина подобных заявлений кроется в падении интереса мировой общественности к украинскому кризису.

«Международное внимание к киевскому режиму заметно снизилось. В мире возникли другие очаги напряженности, которые оказывают очень серьезное влияние на военно-политические и торгово-экономические процессы. Новые резонансные заявления направлены в первую очередь на то, чтобы вернуть в повестку украинскую проблематику и обеспечить финансирование», - отметил сенатор.

Сенатор также подчеркнул, что в словах Зеленского прослеживается желание создать искусственный очаг напряженности на границе, к чему Киев могут подталкивать и некоторые европейские игроки.