Глава СК РФ запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту аварии с двумя погибшими и десятками пострадавших.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной аварии в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского округа.
«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — передает СК.
Напомним, авария между автобусом и грузовиком произошла 24 апреля на пересечении трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По последним данным, в результате аварии пострадали 25 человек. Еще двое погибли.