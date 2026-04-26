Правительство изменило правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Теперь баннеры и флаги болельщиков на российских стадионах не должны содержать надписей и изображений, которые не соответствуют традиционным ценностям.

Как следует из обновленного документа, средства поддержки на трибунах теперь обязаны соответствовать требованиям, установленным в том числе указом президента РФ N809 от 9 ноября 2022 года. Речь идет о запрете на изображения и тексты, которые противоречат закрепленным в нем традиционным ценностям.

Одновременно расширили и другие ограничения. Если раньше правила запрещали баннеры, оскорбляющие честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнований, то теперь под запрет попали также надписи и изображения, которые имеют «потенциальную возможность оскорбления физических лиц и деловой репутации юридических лиц».

Дополнительно расширен запрет на унижение достоинства человека или группы лиц. Помимо пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, в перечень добавили принадлежность к какой-либо социальной группе.

При этом в силе остаются и прежние ограничения. На стадионах по-прежнему нельзя использовать флаги и баннеры с нацистской или схожей символикой, политическими, экстремистскими, провокационными или рекламными изображениями, а также с оскорблениями, непристойностями и ненормативной лексикой. Под запретом также остается пропаганда насилия и агрессии.