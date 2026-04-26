Баннеры футбольных фанатов теперь не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям»

Новости Спорт

Баннеры футбольных фанатов теперь не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям»

Правительство изменило правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Теперь баннеры и флаги болельщиков на российских стадионах не должны содержать надписей и изображений, которые не соответствуют традиционным ценностям.

Как следует из обновленного документа, средства поддержки на трибунах теперь обязаны соответствовать требованиям, установленным в том числе указом президента РФ N809 от 9 ноября 2022 года. Речь идет о запрете на изображения и тексты, которые противоречат закрепленным в нем традиционным ценностям.

Одновременно расширили и другие ограничения. Если раньше правила запрещали баннеры, оскорбляющие честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнований, то теперь под запрет попали также надписи и изображения, которые имеют «потенциальную возможность оскорбления физических лиц и деловой репутации юридических лиц».

Дополнительно расширен запрет на унижение достоинства человека или группы лиц. Помимо пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, в перечень добавили принадлежность к какой-либо социальной группе.

При этом в силе остаются и прежние ограничения. На стадионах по-прежнему нельзя использовать флаги и баннеры с нацистской или схожей символикой, политическими, экстремистскими, провокационными или рекламными изображениями, а также с оскорблениями, непристойностями и ненормативной лексикой. Под запретом также остается пропаганда насилия и агрессии.

Новости Происшествия

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

Более 800 человек проверили силовики на одной из стройплощадок во время рейда, который провели сотрудники военного следственного управления СКР при поддержке ОМОН «Бастион».

По итогам проверки 39 человек доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учет, сообщает spb.aif.ru

Во время рейда также выявили нарушителей миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Нарушителям может грозить выдворение из России.

