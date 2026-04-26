Новости Происшествия

Квадроцикл сгорел в Киришах

Квадроцикл сгорел в гаражном кооперативе «Дружба-2» в Киришском районе Ленинградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 25 апреля в 15:08. У гаражных боксов между проспектом Победы и железной дорогой вспыхнул мотовездеход.

Пожар ликвидировали к 15:20. От техники после возгорания остались только металлический остов и колесные диски.

По предварительной информации, квадроцикл принадлежал 33-летнему мужчине. Сам он не пострадал. Техника предназначалась для катания детей, а хозяин в тот момент занимался ее ремонтом.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание проводов. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает отдел дознания МЧС по Киришскому району.

Новости Происшествия

Директора школы оштрафовали во Всеволожском районе

Директора «Бугровского центра образования № 2» во Всеволожском районе оштрафовали на 20 тыс. рублей после проверки прокуратуры по делу о нарушении антикоррупционного законодательства.

Как установила Всеволожская городская прокуратура, руководитель школы не уведомил в установленный срок работодателя бывшего государственного служащего о заключении с ним трудового договора.

По закону «О противодействии коррупции» такое уведомление необходимо направить в течение 10 дней после приема сотрудника на работу.

После проверки в отношении директора возбудили административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. По итогам рассмотрения ему назначили штраф.

