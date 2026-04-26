Квадроцикл сгорел в гаражном кооперативе «Дружба-2» в Киришском районе Ленинградской области.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 25 апреля в 15:08. У гаражных боксов между проспектом Победы и железной дорогой вспыхнул мотовездеход.

Пожар ликвидировали к 15:20. От техники после возгорания остались только металлический остов и колесные диски.

По предварительной информации, квадроцикл принадлежал 33-летнему мужчине. Сам он не пострадал. Техника предназначалась для катания детей, а хозяин в тот момент занимался ее ремонтом.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание проводов. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает отдел дознания МЧС по Киришскому району.