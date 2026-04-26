Прямое авиасообщение Петербурга с Дубаем возобновляется с 1 мая

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай снова запускают уже с начала мая. Выполнять их будут Emirates и «Аэрофлот», сообщает spb.aif.ru.  

С 1 мая полеты из Пулково возобновит Emirates. Авиакомпания будет летать на широкофюзеляжных Boeing 777 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Время в пути до международного аэропорта Дубая составит около 8 часов, обратный перелет займет примерно 8,5 часа. Стоимость билета у Emirates начинается от 45 тыс. рублей в одну сторону в экономклассе, а минимальная цена за перелет туда и обратно составляет 65 тыс. рублей.

С 1 июня к этому направлению подключится и «Аэрофлот». Российский перевозчик планирует выполнять рейсы с высокой частотой: по понедельникам, вторникам и четвергам – по три вылета в день, а по средам, пятницам, субботам и воскресеньям – по два.

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

Более 800 человек проверили силовики на одной из стройплощадок во время рейда, который провели сотрудники военного следственного управления СКР при поддержке ОМОН «Бастион».

По итогам проверки 39 человек доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учет, сообщает spb.aif.ru

Во время рейда также выявили нарушителей миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Нарушителям может грозить выдворение из России.

