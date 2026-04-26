Иномарка съехала в кювет и загорелась в Кировском районе

Легковой автомобиль Geely Coolray вылетел в кювет и загорелся на региональной дороге «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга» в Кировском районе ночью 26 апреля.

Сообщение о ДТП поступило около 01:30. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина оказалась в кювете и вспыхнула.

На месте работал личный состав 130-й пожарной части Кировского отряда «Леноблпожспаса». Информация о пострадавших не поступала.

Мужчину лишили прав из-за измены девушки в Петербурге

Экипаж ДПС попытался остановить BMW на Краснофлотском шоссе в Санкт-Петербурге. Водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону КАД от Дворцового проспекта. После требования остановиться он испугался и попытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в препятствие.

Когда сотрудники ДПС догнали автомобиль, водитель попытался убежать, но его задержали. После этого мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В суде автомобилист признал вину и заявил, что накануне узнал об измене девушки, тяжело это переживал, выпил алкоголь и сел за руль. По этому делу в отношении него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ, а также еще несколько административных материалов. По одному из них районный суд ранее назначил ему 3 суток ареста.

При вынесении решения суд учел, что в декабре 2025 года мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

