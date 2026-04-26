Главная / Для души / Мокрый снег, метель и до -2 °C – погода в Ленобласти на 27 апреля

Для души Новости

Мокрый снег, метель и до -2 °C – погода в Ленобласти на 27 апреля

Погода
Фото: Pixabay

Мокрый снег, снег и сильный ветер принесет в Ленинградскую область циклон «Илви», который смещается к востоку региона, но пока не покидает его.

По прогнозу Росгидромета, в ночь на 27 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Днем возможны мокрый снег, налипание мокрого снега и метель.

Северный ветер будет умеренным, но местами возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °C, днем +2…+7 °C.

Из-за ухудшения погоды пешеходов и водителей просят быть особенно осторожными. Тем, кто уже сменил зимние шины на летние, рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

Вам будет интересно
Житель Всеволожского района победил сетевой супермаркет
Жителю поселка Романовка во Всеволожском районе удалось добиться ликвидации стихийной свалки рядом с домом. Фото: Телеграм-канал «Чистая Ленобласть» Р...
01.02.2026
1523

Погода в Ленобласти Ленинградская область
Новости Происшествия

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

Более 800 человек проверили силовики на одной из стройплощадок во время рейда, который провели сотрудники военного следственного управления СКР при поддержке ОМОН «Бастион».

По итогам проверки 39 человек доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учет, сообщает spb.aif.ru

Во время рейда также выявили нарушителей миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Нарушителям может грозить выдворение из России.

Вам будет интересно
Министр обороны Германии заявил о «последнем мирном лете» и начале войны НАТО с Россией до 2029 года
Фото: Freepik. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Об этом он расс...
17.11.2025
2993

Санкт-Петербург

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти
Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

14:33 24.04.2026

