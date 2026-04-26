Мокрый снег, снег и сильный ветер принесет в Ленинградскую область циклон «Илви», который смещается к востоку региона, но пока не покидает его.

По прогнозу Росгидромета, в ночь на 27 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Днем возможны мокрый снег, налипание мокрого снега и метель.

Северный ветер будет умеренным, но местами возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °C, днем +2…+7 °C.

Из-за ухудшения погоды пешеходов и водителей просят быть особенно осторожными. Тем, кто уже сменил зимние шины на летние, рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.