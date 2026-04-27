26 апреля, в преддверии Дня российского парламентаризма, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин провёл заседание комиссии Совета законодателей Российской Федерации по вопросам экономической и промышленной политики.

Фото: lenoblzaks

Мероприятия Совета законодателей проходят сегодня и завтра в Таврическом дворце: в программе заседания восьми комиссий, а также подписание соглашений о сотрудничестве между законодательными органами власти регионов России. В частности, Законодательное собрание Ленинградской области заключает соглашения с парламентами Херсонской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики. Завтра состоятся заседание Президиума и пленарное заседание Совета.

Ключевыми темами комиссии по вопросам экономической и промышленной политики стали поддержка инвестиционных проектов в субъектах, нарушения требований законодательства к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также нормативное регулирование импортозамещения. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о действующей в регионах уже четыре года системе поддержки новых инвестиционных проектов — так называемом региональном инвестиционном стандарте. По его словам, за прошедшее время удалось выстроить системную работу по привлечению инвесторов и создать единые условия ведения бизнеса.

«Сформирована инвестиционная карта, включающая порядка 16 тысяч площадок. Только за прошлый год регионами подготовлено 412 инвестиционных предложений на сумму свыше 1,5 трлн рублей», — подчеркнул он. Информация была принята к сведению.

Отдельное внимание участники уделили вопросу совершенствования механизмов импортозамещения. Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев представил коллегам проект обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями по внесению изменений в налоговое и земельное законодательство. В частности, предлагается исключить запрет на наличие обособленных подразделений у участников региональных инвестпроектов, увеличить допустимый размер отклонения по объёму финансирования такого проекта с 10 до 25 процентов, продлить действие норм о предоставлении земельных участков в аренду без торгов для производства импортозамещающей продукции, а также актуализировать требования к отнесению продукции к российской не реже одного раза в шесть месяцев.

«Региональные инвестиционные проекты остаются важным инструментом развития регионов, но их реализация требует комплексного подхода, учёта множества факторов и постоянного совершенствования механизмов поддержки и оценки эффективности», — говорится в обращении.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос совершенствования государственного регулирования в сфере оборота алкогольной продукции. Председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев рассказал о существующих в его регионе проблемах незаконной продажи алкоголя, включая деятельность круглосуточных мини-маркетов в многоквартирных домах, а также несовершенство правового механизма, позволяющего недобросовестным предпринимателям под видом ресторанов осуществлять круглосуточную торговлю. Прозвучали предложения усилить административную ответственность за нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в том числе для физических лиц и за повторные правонарушения с возможностью приостановления деятельности, дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления за незаконное производство и реализацию алкогольной продукции, а также внести изменения в Федеральный закон № 171-ФЗ, установив чёткие критерии отнесения объектов общественного питания к типам «ресторан», «бар», «кафе», «буфет» для унификации правоприменительной и судебной практики. По итогам обсуждения вопроса было принято решение продолжить работу в этом направлении. Все принятые на комиссии решения завтра будут вынесены на заседание Совета законодателей для их окончательного принятия.

Комментируя итоги заседания, Сергей Бебенин отметил, что основные вопросы сегодняшнего заседания касались привлечения инвестиций в регионы и импортозамещения. В частности, речь шла об инвестиционном стандарте — документе, который регламентирует порядок действий органов власти, все законодательные нормы, размеры и режимы самого проекта, условия его выполнения, то есть базовом документе, благодаря которому можно получить бюджетную поддержку. С коллегами обсудили те решения, которые в будущем напрямую повлияют на экономическое развитие регионов и благополучие людей. Сергей Бебенин также подчеркнул, что Ленинградская область обладает уникальным географическим положением и имеет богатый опыт работы с инвесторами. Для повышения привлекательности региона постоянно совершенствуется законодательство: территории разделены на категории по степени привлекательности, а предприятия, задействованные в импортозамещении, получают адресную поддержку.

